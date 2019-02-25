General Mobile GM 9 Pro reklamıyla da parlıyor

Tamamen yerli bir marka olan General Mobile tarafından, tasarım, Ar-Ge ve üretimi Türkiye’de gerçekleştirilen GM 9 Pro’nun ‘Çeken Var Çekemeyen Var’ sloganı ile yayınlanan reklam filmi YouTube Ads Leaderboard tarafından, YouTube kullanıcılarının izlemeyi en çok tercih ettiği reklam filmleri arasından seçilen “YouTube Ad of The Year” oylamasıyla 2018 yılının en iyi reklam videoları arasına girdi. General Mobile ve Google işbirliği kapsamında Dwarf Planet tarafından çekilen ve https://youtu.be/6B2N_3f1eqs adresinden izlenilebilen GM 9 Pro’nun reklam filmi yaklaşık 100 kişilik bir ekip ile 1 günde tamamlanmış ve dijital, görsel mecralarda ve sosyal medyada dikkat çekmişti.