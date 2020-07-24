Genelkurmay İstihbarat Daire eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin: Türk ya da Yunan gemileri vurulabilir

Türkiye'nin sismik araştırma gemisi Oruç Reis, Doğu Akdeniz'de yapacağı sondaj çalışmaları için 'Navtex' (deniz duyurusu) ilanı ardından Antalya Limanı açıklarında bekleyişini sürdürüyor. Bölgeye en son açık deniz römorkörü TCG İnebolu da (A-590) gelirken, 3 fırkateynin Akdeniz açıklarına doğru hareket ettiği görüldü.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Oruç Reis’in güvenliğini sağlamak için 2 fırkateyn, geminin sondaj ve araştırma yapacağı Meis Adası civarına da 3 fırkateyn gönderdi. Bu gelişmelerin ardından Yunanistan’ın da dün Navtex açıklaması bölgede tansiyonu yükseltti.

86 metre boyu 23 metre genişliğindeki Oruç Reis’te 55 personel görev yapıyor. Gemi, deniz tabanında kıymetli maden araması yapabilecek ileri teknolojik donanıma sahip. Oruç Reis, görev emrini alır almaz Doğu Akdeniz’e açılacak.

Genelkurmay İstihbarat Daire eski Başkanı İsmail Hakkı Pekin, katıldığı bir canlı yayında bölgedeki son gelişmelere iliişkin çok kritik uyarılar yaptı.

Pekin, önümüzdeki hafta bölgede bir kaza yaşanabileceğini belirterek, "Doğu Akdeniz'de Yunanlılar ile yaşadığımız gerilim bölgesi olan Meis Adası bizim hakkımızdır. Yunanistan'ın orada ne kıta sahanlığı var ne de yakınlığı. Israrla oranın kendilerinin olduğunu savunuyorlar. Çok dikkat etmek lazım. Bölgede bir kaza olabilir. Önümüzdeki hafta iki tarafın gemilerinden biri vurulabilir. Çünkü dar bir alan orası, birçok gemi orada olacak. İki tarafın gemilerinin bölgede bir kazaya sebep olabileceği görüşündeyim. İki tarafa da itidal çağrısı yapmaktan başka çare yok ama Pazar'dan sonra bölgede bir takım şeyler yaşanabilir. Yani Muavenete benzer bir kaza olabilir. Çok çok dikkat etmek lazım. Özellikle Yunanlıların, Türkiye'e 10 dakika yüzme mesafesinde olan yerden hak talep etmesi, bundan sonra yaşanacaklara razı olması gerekiyor demektir. Her şeye rağmen tansiyona dikkat etmemiz lazım" dedi.