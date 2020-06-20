Genelkurmay İstihbarat Başkanı Ali Serin'in emir astsubayı FETÖ'den gözaltına alındı
Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ali Serin'in emir astsubayının, FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alındığı duyuruldu.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen "ankesör soruşturmaları" ve itirafçı beyanları kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen astsubay kıdemli başçavuş M.K, Ankara'da yakalandı.
Aynı zamanda hakkında çok sayıda kişinin ifadesi bulunduğu belirtilen M.K. sorgulanmak üzere Malatya’ya getirildi.
Zanlının emniyetteki işlemlerinin adından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Bu arada, M.K'nin Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümgeneral Ali Serin'in emir astsubaylığını yaptığı bildirildi.