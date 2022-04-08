Genelkurmay gereğini yaptı! Selin Ciğerci'nin eşine kıyak yapan Albay emekliliğini istedi

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Cinsiyet değiştirip kadın olan Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra’nın askerlik yaptığı birlikten lüks araç konvoyuyla çıkması tepkilere sebep olmuş, görüntüler tartışmaları da beraberinde getirmişti.

Albay Işık'ın tayini Şırnak'a çıktı!

Kışladan gelen şikayetleri Türkiye gazetesindeki köşesinden paylaşarak gündeme getiren Cem Küçük, yeni gelişmeyi TGRT Haber canlı yayınında duyurdu.

Cem Küçük, yaşanan olaydan sonra MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi'nin Komutanı Albay Çetin Işık'ın tayininin Şırnak'a çıktığını, Işık'ın tayini kabul etmeyerek emekliliğini istediğini söyledi.

Küçük, "Geçen hafta da söylemiştim. 'Genel Kurmay gereğini yapar' demiştim. Gereği yapıldı. Bu da bundan sonrası için ders olur." ifadelerini kullandı.