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Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaveri ve sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski kurmay albay Ali Yazıcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Akın Öztürk 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

20 Haziran 2019 Perşembe 10:17
Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaveri ve sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski kurmay albay Ali Yazıcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı. Akın Öztürk 141 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişiminin en kritik davalarından Genelkurmay Çatı davasında karar çıktı. Darbe girişimin asker kanadının 1 numarası olmakla suçlanan eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk 141 kez ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Cumhurbaşkanı eski Başyaveri Ali Yazıcı 1 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. TRT'ye baskın emrini veren eski Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı Muhsin Kutsi Barış, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Jandarma Genel Komutanlığı önünde sivillere ateş eden eski yarbay Ertuğrul Terzi, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Zırhlı birliklerden tankların çıkması emrini veren sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi eski tuğgeneral Ahmet Bican Kırker, ağırlaştırılmış müebbet aldı.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 10:17
  1. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  2. Akın Öztürk
  3. FETÖ
  4. Genelkurmay Çatı

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