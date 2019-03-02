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Genelkurmay Başkanlığı 2019 sözleşmeli personel alım ilanı | 2019 MSB alımları

MBS Genelkurmay Başkanlığı sözleşmeli personel alım şartları. Genelkurmay Başkanlığı 2019 sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ankara’da görevlendirilecek sözleşmeli personel alımının yapılacağını duyurdu. MSB sözleşmeli personel alım başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesi üzerinden 27 Şubat- 29 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacak. İşte Genelkurmay Başkanlığı 2019 sözleşmeli personel alım ilanı 2019 MSB alımı başvurularına son durum.

02 Mart 2019 Cumartesi 12:59
Genelkurmay Başkanlığı 2019 sözleşmeli personel alım ilanı | 2019 MSB alımları

Genelkurmay Başkanlığı 2019 sözleşmeli personel alım ilanı yayımlandı. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Ankara’da görevlendirilecek sözleşmeli personel alımının yapılacağını duyurdu. MSB sözleşmeli personel alım başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesi üzerinden 27 Şubat- 29 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacak. İşte Genelkurmay Başkanlığı 2019 sözleşmeli personel alım ilanı 2019 MSB alımı başvurularına son durum.

2019 MSB alımlarının Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararı çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında yapılacağı açıklandı.

Genelkurmay Başkanlığı 2019 sözleşmeli personel alım başvuru şartları

1. Genelkurmay Başkanlığı merkez (Ankara) teşkilatında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere; Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar konulu kararı çerçevesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. Başvurular, https://personeltemin.msb.gov.tr Genel Ağ adreslerinden 27 Şubat- 29 Mart 2019 tarihleri arasında yapılacaktır.

2. İdare gerek gördüğü takdirde alım yapılacak unvanları, kadroları ve illeri değiştirebilecektir. Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.

3. Her adayın sadece bir tercih hakkı vardır.

4. Adaylar sadece kılavuzda Tablo-2'de belirtilen bölümlerden mezun ise tercih yapabilecektir.

4. Yüksek Öğrenim Kurumundan (YÖK) eğitim verileri hatalı veya eksik gelen adaylar, Öğrenim belgesi (diploma) veya geçici mezuniyet belgesini başvuru aşamasında sisteme yükleyecektir. Sistem üzerinden eğitim verilerinde hata veya eksiklik olmayan adayların diploma veya mezuniyet belgesini yüklemesine gerek yoktur.

5. Yabancı dil yeterliliği bakımından ÖSYM tarafından 25 Şubat 2016 tarihinde kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavları eşdeğerlik tablosu doğrultusunda kabul edilen sınav notu ile başvuru yapan adayların belgelerini sisteme yüklemeleri gerekmektedir.

6. Öğrenimini yurtdışında tamamlayıp YÖK tarafından onaylı denklik belgesi alan adaylar, belgelerini başvuru esnasında sisteme yükleyeceklerdir.

7. Başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşılan veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edilen adayların başvuruları hangi aşamada olursa olsun geçersiz sayılacaktır.

8. İlgili bölümlerden Çift anadal veya Yandal mezunu olup tercih yapamayan adayların Personel Temin Daire Başkanlığı ile irtibata geçmesi gerekmektedir.

MSB sözleşmeli personel alım başvurusu için tıklayınız

 

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 12:59
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