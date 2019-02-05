Genel ve özelde tablo pozitif! İhracatta yıla iyi başladık

İhracatta rekor üzerine rekor kıran Türkiye, 2019 yılına da hızlı başladı. İhracattaki artış, ocak ayında da pozitif seyrini sürdürdü. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Bakanlık olarak 2019’da dış ticaret verilerini, hem özel ticaret sistemine hem de genel ticaret sistemine göre paylaşacaklarını açıkladı.

İthalatı karşılama oranı da arttı

Pekcan, dünyadaki korumacılık rüzgarlarına rağmen yıllardır açıkladıkları özel ticaret sistemine göre ocak ayı ihracatının yüzde 5,93 artışla 13 milyar 171 milyon dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi. Pekcan, genel ticaret sistemine göre ise ocak ayı ihracatının yüzde 6,33 artışla 13 milyar 904 milyon dolar olduğuna işaret ederek, “Ocak ayında özel ticaret sistemine göre ithalatımız yüzde 27,01 azalarak 15 milyar 709 milyon dolar olarak gerçekleşti. Genel ticaret sistemine göre ise ocak ayında yüzde 26,87 azalarak 16 milyar 220 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti” diye konuştu. Bu yılın en önemli göstergesinin ihracatın ithalatı karşılama oranı olduğuna dikkati çeken Pekcan, şunları kaydetti: “2019 yılının ocak ayında ihracatımızın ithalatımızı karşılama oranı özel ticaret sistemine göre yüzde 57,77’den yüzde 83,85’e yükselmiştir. 2018 yılının ocak ayında genel ticaret sistemine göre yüzde 59 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı 2019 yılının ocak ayında yüzde 85,72 olmuştur. Bunun Türkiye için önemli bir rakam olduğunun hepimiz farkındayız. 2018 Ocak ayında dış ticaret açığımız 9,1 milyar dolar iken bugün 2,5 milyar dolara düşmüştür. Yani bugün için ocak ayında 6,6 milyar doların üzerinde bir fayda sağlanmıştır dış ticaret açığı açısından.”

Hedef dengeli dış ticaret

Bakanlık olarak en temel hedeflerinin dış ticareti dengeli bir yapıya kavuşturarak Türkiye ekonomisini kalkındırmak olduğunu belirten Pekcan, 2019 yılında ihracatın ithalatı karşılama oranında çok önemli bir seviyeyi yakalayacaklarına inandıklarını ifade etti. Bakan Pekcan, ihracatın ithalatı karşılama oranındaki yükselmeyi 2019 yılının en önemli dış ticaret gelişmesi olarak gördüklerinin altını çizerek, ocak ayı verilerinin de bu tezi güçlü şekilde desteklediğini vurguladı.

“İhracatçılar ocakta ülke bayrağını 219 ülkede dalgalandırdı”

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, ise “Bugüne kadar yapılan dış ticaret hesaplamalarında ülkemiz, özel ticaret sistemini kullandı. Ancak bu veriler bugüne kadar ülkemizin ihracat gücünü tam manasıyla yansıtamadı. Bunun en büyük sebebi ise serbest bölgelerden yapılan ihracatın çok önemli bir rakama ulaşması” dedi. Ocak ayında ihracatçıların, ülke bayrağını 219 ülkede dalgalandırmayı başardığına dikkati çeken Gülle, şöyle konuştu: “Yeni Ekonomi Programı hedefi olan 182 milyar doları, aşacağımıza yürekten inanıyoruz. 2019 yılı ‘İhracatta Sürdürülebilirlik ve Yenilik Yılı’ olacak dedik, bu yönde çalışmalarımıza da aralıksız devam ediyoruz. TİM olarak kendimize bir yol haritası belirledik. ‘5G Yol Haritası’ olarak adlandırdığımız bu stratejide ‘Güçlü Türkiye, Güçlü Ekonomi, Güçlü İhracat, Güçlü İnsan Kaynağı, Güçlü Altyapı ve İhracat Ekosistemi başlıkları yer alıyor.”

Ocak’ta da otomotiv ihracatın lokomotifi

Otomotiv endüstrisi, ocak ayında 2 milyar 330 milyon 116 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 330 milyon 116 bin dolarlık ihracat imza attı. Otomotiv endüstrisi böylece ocak ayında en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu. Otomotiv endüstrisini 1 milyar 525 milyon 897 bin dolarla kimyevi maddeler ve mamülleri, 1 milyar 422 milyon 7 bin dolarla hazırgiyim ve konfeksiyon takip etti. Ülke verilerine bakıldığında ise en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, Irak ve İspanya oldu. Ülkelere göre; ihracatta dikkat çeken artışlara bakıldığında ise Libya’ya ihracatın 2,5 katına, Yemen’e ihracat 2 katına, Slovenya’ya ihracatın da 1,5 katına çıktığı görülüyor.