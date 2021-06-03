Genel sağlık sigortası borçları yapılandırılacak mı? Borç yapılandıranlar GSS sağlıktan yararlanacak mı?

Bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifi TBMM’de kabul edildi. Kabul eden düzenlemeye göre, kanunla yapılandırma kapsamına alınacak 30 Nisan 2021 dahil bu tarihten önceki dönemlere ait borçlar şöyle: Vergi Usul Kanunu kapsamına giren ve beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri ve gecikme zamları, 2021 yılı için tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksidi hariç tahakkuk eden vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları, yapılan tespitlere ilişkin olarak vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları, idari para cezaları yeniden yapılandırılacak. Peki borç yapılandıranlar GSS borcunun ne kadarı silinecek? Borç yapılandıranlar GSS sağlıktan yararlanacak mı? Borcunu yapılandıranlar sağlık hizmeti alabilecek mi?

Genel sağlık sigortası borçları yapılandırılacak mı?

2021’in nisan ayı da dahil öncesi genel sağlık sigortası prim borcu olanlar bu borçlarını yapılandırabilecekler. Yapılandırmadan yararlanıp da prim borçlarının tamamını 31 Aralık 2021 tarihine kadar ödeyenlerin borca ilişkin gecikme faizi ve cezaların tamamı silinecek. Noyan Doğan köşesinde GSS borç yapılandırmaya ilişkin olarak şunları yazdı: “Yapılandırmaya başvurdunuz ve 9 bin lira prim borcu çıkartıldı. Bunun da 5 bin lirası asıl prim borcunuz, kalan 4 bin lira da gecikme faizi ve cezası. Yıl sonuna kadar borcunuzu öderseniz, sadece 5 bin lira ödeyeceksiniz, 4 bin lirası silinecek. Yok, peşin ödeyemem diyorsanız da taksitle ödeme seçeneğini seçebilirsiniz. O zaman da taksit sayısına göre belirli bir katsayı uygulanacak.

Borç yapılandıranlar GSS borcunun ne kadarı silinecek?

Genel sağlık sigortası için bugüne kadar gelir testine hiç başvurmamış olanlar 2021’in kasım ayına kadar gelir testine başvurabilecek. Başvuranların prim borçları ilk kez genel sağlık sigortalısı oldukları tarihten başlayacak. Gelir testinin sonucuna göre hane içindeki kişi başına geliri asgari ücretin üçte birinden az olanların yani, 1.192 liranın altında olanların borçları silinecek ve bu kişilerin sağlık primlerini devlet karşılayacak.

Gelir testine girip de gelirleri 1.192 liranın üzerinde olanlar veya gelir testine girmek istemeyenler ise primlerini kendileri ödeyecek. Aylık 107 lira, yıllık da 1.284 lira ödeyerek, genel sağlık sigortalısı olunacak ve devletin sunduğu sağlık hizmetlerinden yararlanılacak.

Borcunu yapılandıranlar sağlık hizmeti alabilecek mi?

Yapılandıranlar, bu borcun haricinde 60 günden fazla prim borcu olmaması ya da bu borçlarını geçmişteki kanunlara göre taksitlendirmiş olanlar borç yapılandırmanın ilk taksitini ödemeleri halinde genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlayacaklar.”