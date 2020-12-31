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Ekonomi Genel sağlık sigortası borç yapılandırması için son başvuru tarihi ne zaman?
Ekonomi

Genel sağlık sigortası borç yapılandırması için son başvuru tarihi ne zaman?

Devlete olan vergi, KDV, SGK, trafik cezaları başta olmak üzere GSS borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenleme Meclis’ten kabul edilmesiyle birlikte yasalaştı. Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren borç yapılandırmaya yoğun ilgi söz konusu olurken, 2020 yılını geride bıraktığımız şu günlerde borç yapılandırma için son başvuru tarihinin ne zaman olacağı sorgulanmakta. Peki GSS borç yapılandırması için son başvuru tarihi ne zaman?

Yeniakit Publisher
2020-12-31 11:20:00 - 2020-12-31 11:21:01
Genel sağlık sigortası borç yapılandırması için son başvuru tarihi ne zaman?

Devlete olan borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemenin son başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri bir ay uzatıldı. Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, yeniden yapılandırma için son başvuru tarihi 31 Aralık 2020'den, 31 Ocak 2021'e uzatıldı.

Genel sağlık sigortası (GSS) borç yapılandırması için son başvuru tarihi ne zaman?

"Sağlık sigortası borcu için başvuru şartı aranmıyor. Borcu olanların geçmiş tüm borçları Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından otomatik olarak yapılandırılacak, hatta borçlar yapılandırılmaya başlandı. Dolayısıyla başvuru yapmanıza gerek yok. Yapılandırmayı da e-devlet üzerinden veya bankalar aracılığıyla öğrenebilir ve takip edebilirsiniz.

Genel sağlık sigortası borçları hangi tarihden itibaren yapılandırılıyor?

2020 Ağustos ayı itibariyle, ağustos ayı da dahil genel sağlık sigortası borçları yapılandırılacak.

GSS borç yapılandırma nasıl olacak?

Genel sağlık sigortası borç yapılandırması diğer borç yapılandırmalarından farklı. Bu kapsamda geçmişte sağlık sigortası borcu olanlar 30 Nisan 2021 tarihine kadar prim borcunun tamamını ödemeleri halinde bu borca ilişkin ceza ve zam silinecek. Yani, sadece ana prim borcunun ödenmesi yeterli olacak. Örneğin, 9.718 lira prim borcunuz varsa, bu borcunuzu 30 Nisana kadar öderseniz, ana borç tutarı olan 6.374 lirayı ödeyeceksiniz, 3.344 lirası silinecek."

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