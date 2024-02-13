Genel merkezin altında doğal gaz mı bulundu? Mansur’dan milyon liralık afişler

Yeni Akit Gazetesi yazarı, Anadolu Yayıncılar Federasyon Genel Başkanı Sinan Burhan, TV100'de canlı yayınlanan Taksim Meydanı programına konuk oldu. Programda Sinan Burhan, Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok ile yaptığı görüşmeyi aktardı. Buna göre, Sinan Burhan'a konuşan Turgut Altınok, CHP'li mevcut başkan Mansur Yavaş'ın 500 bin lira ila 1 buçuk milyon lira arasında değişen paralarla, dev binalara afiş astırdığını söyledi. Söz konusu paranın kaynağı ise bilinmezliğini koruyor.

"Turgut Altınok Beyle görüştüm. Çok önemli konu başlıkları verdi. Ankara’ya gelin Ankaralı vatandaşlarımız bu söylenen bilgilerde eksiklik varsa 500 metrede bir devasa apartmanlarda Sayın Mansur Yavaş’ın afişleri var. Turgut Altınok Beyin bir elin parmağını geçmeyecek billboardları var. Turgut Bey buralara kaynak ayırmıyor ve bunların önü bile Mansur Yavaş Beyin ekipleri tarafından kapatıldı." ifadelerini kullanan Sinan Burhan, konuya dair detayları aktardı.

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