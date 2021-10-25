  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fatih Erbakan'dan flaş uyarı: Cilalanıp parlatılan bu muhalefet partileri iktidara gelirse...

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi duyurdu: Kadınlardan o ücret alınmayacak!

Erdoğan kuyruklarına bastı, ses kafadan çıktı! "Sert tepki göstermesi çok üzücü"

Pablo Escobar'dan bu yana en büyük darbe! 'Otoniel' yakalandı

Maçın ardından Rıdvan Dilmen'den dikkat çeken sözler: Tazminatı öder yollarım

İP'li Akşener önce yüce Kur'an'dan ayet-i kerime okudu! Sonra gaylerin önünü açan İstanbul Sözleşmesi'ni vaat etti

Cem Özdemir ve Sevim Dağdelen'den büyükelçi kararıyla ilgili hadsiz Türkiye çağrısı!

4 günlük gizemli ziyaret

Türkiye'ye yine geldi! Tipi güldürdü... Bill Gates orayı da ziyaret etti

Dalga yüksekliği 7 metreyi bulabilir! O ülkenin kıyılarına doğru ilerliyor
Siyaset Genel merkez binasını bile tuttular! Yeni parti geliyor
Siyaset

Genel merkez binasını bile tuttular! Yeni parti geliyor

Büyük Birlik Partisi'nden ayrılan bir grup yeni parti için harekete geçti. Ankara'da 5 katlı bir genel merkez binası tutan hareket üyeleri, Kasım ayında resmi başvuru yaparak Milli Yol Hareketi'ni faaliyete geçirmeyi hedefliyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-25 11:23:00 -
Genel merkez binasını bile tuttular! Yeni parti geliyor

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun kuruculuğunu yaptığı Büyük Birlik Partisi'nin bugünkü yönetimine çeşitli eleştiriler yönelterek partiden ayrılan bir grup, yeni parti kurma hazırlıklarını tamamladı. Remzi Çayır öncülüğündeki ekip, Ankara'da genel merkez binasını tuttu. Kasım ayında resmiyete dökülecek partinin aynı ay kapılarını açacağı belirtildi.

Kahramanmaraş'ta toplantı yaptılar

BBP'den ayrılanların oluşturduğu Milli Yol Hareketi, Kahramanmaraş'ta düzenlediği bir programla halkla buluştu. Bir düğün salonunda geçekleşen programda konuşan Milli Yol Hareketi'nin sözcüsü Remzi Çayır, mevcut sistemin değişmesi, herkese hesap verebilen, adalete güvenin olduğu bir sistemin gelmesi gerektiğini söyledi. Ülke yönetiminin de şeffaf olması gerektiğini ifade eden Çayır, "İlk hesap veren parti bizim parti olacak. İnternet sitesinde para nereden gelmiş, nereye harcanmış hepsini tek tek oraya yazacağız ki halkımız da bilsin. Hesap vermeyen bir yönetim olur mu? Allah'ın izniyle biz, alnımız açık, heybelerimiz dolu yola çıktık. Sizlerden dua, destek istiyoruz. Allah nasip ederse kasım ayı içerisinde arkadaşlarımızı Ankara'da toplayacağız. Sonra, partileşme kararı çıktığında da partileşeceğiz. Şu an Ankara'da 5 katlı yer tuttuk" dedi.

"Yazıcıoğlu'nun hayalini gerçekleştireceğiz"

Bugüne kadar 60'ın üzerinde il gezdiklerini ve gittikleri yerde büyük bir teveccühle karşılaştıklarını ifade eden Remzi Çayır, şöyle devam etti:"Millet mertliğe, dürüstlüğe, insanlığa, adalete susamış. Millet 'Birisi çıksa da bir gerçeği söylese ve gerçeği bu toplumla buluştursa. İşte o insanlar biziz. Umutsuzluğa gerek yok. Tayyip beyden sonra ne mi olurmuş? Muhsin Yazıcıoğlu'nun arkadaşları var. Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir hikayesi var. Muhsin Yazıcıoğlu'nun 'Bir rüyam var, bir hayalim var' dediği bir yolculuğu vardı, o yolculuğu tamamlamak üzerimize farz. O yolu yürümek ve onun ideallerini devlete ulaştırmak için sizin yardımınızla, sizin desteğinizle yürüyeceğiz. Hakkınızı helal edin. Hiç usanmayacağız, her kim ne derse desin kim ne söylerse söylesin bizim yolumuzu kimse kesemeyecektir Allah'ın izniyle."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yangından çocuğunu kurtarmaya çalışan babanın yürek burkan ölümü
Yerel

Yangından çocuğunu kurtarmaya çalışan babanın yürek burkan ölümü

Denizli’de meydana gelen ev yangınında ailesini ziyarete gelen baba, çocuğunun içeride kaldığını düşünerek alevlerin arasına daldı. Dumandan..
Dünyayı şok eden darbe girişimi! Başbakan ve çok sayıda bakan tutuklandı
Dünya

Dünyayı şok eden darbe girişimi! Başbakan ve çok sayıda bakan tutuklandı

Arap basının geçtiği son dakika bilgisine göre; Sudan'da Başbakan Abdullah Hamduk, askerler tarafından konutu basılarak ev hapsine alındı. O..
Dünya Bankası altın tahminini duyurdu! Uzun vadeli yatırım düşünenler dikkat
Ekonomi

Dünya Bankası altın tahminini duyurdu! Uzun vadeli yatırım düşünenler dikkat

Dünya Bankası tarafından yayınlanan son rapora göre, altın ve enerji fiyatlarının yükseleceği öngörüldü.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay