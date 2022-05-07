Engin Ardıç, 38 bin dolar karşılığında Amerikan vatandaşlığı aldırma vaadine kanan Türkiye Yaşam Partisi (TYP) Genel Başkanı Deniz Özçelik'i çok fena ti'ye aldı. Ardıç, Sabah gazetesindeki köşesinde şunları kaydetti:

"Herifçioğlu parti kurmuş.

Eee, ne var bunda? Türkiye'de parti kuran kurana... Kolunu sallasan partiye değiyor...

Birisi de parti kurmuştu da, partinin bir paravan olduğu, asıl işinin genel merkezde kumar oynatmak olduğu ortaya çıkmıştı...

Eee, ne var bunda? Parti kurup siyasi kumar oynayan serseri de çok.

Dağda sığır gezdirirken aya bakıp esinlenen de vardı...

Ama bu bildiğimiz hiçbir partiye benzemiyor.

Bunun üye sayısı sıfır.

Kuruluş manifestosu yok.

Tüzüğü de yok.

Çankaya'da il binası tutmuş, kirasını ödememiş.

Niçin ödesin ki? Bu partinin "lideri" (lidermiş!), Amerikan vatandaşı olmaya çalışıyor! Vatandaşlığı alır almaz palamarı çözecek.

Partinin adı da Türkiye Yaşam Partisi ama hazret yaşamını Amerika'da sürdürmeyi planlıyor... Bizi burada yaşatacak ama kendisi orada yaşayacak...

Seçime girebilseydi Allah bilir oy veren de çıkardı.

Hatta o "yaş" hecesini başka türlü anlayıp "Genel başkanımız bize karı bulacak" diye umutlanan da görülebilirdi...

Davutoğlu'na, Babacan'a, hatta o üçüncü müttefike (adı neydi yahu?) oy veren de çıkmayacak mı?

Sarıgül'e bile çıkacak.

Bunu bir güzel "ütmüşler"...

Çakalın biri kendini yabancı diplomat olarak tanıtmış, "Sana Amerikan vatandaşlığı alacağım" demiş, önce 8 bin 800 dolarını çarpmış, sonra da 30 bin dolar daha istemiş.

Siyasi liderimiz kuzu kuzu parayı götürmüş ama "Konsoloslukta veririm" dediği için dolandırıcı ortalıkta görünmemiş.

Böylece siyasi lider dolandırıldığını "anlamış"...

Uyy ne mutlu ona bu yaman anlayış ile.

Sahte diplomat, bu arslana "Amerika'da bile tanındığını" söylemiş, o da bunu yemiş. Çok hoşuna gitmiş olmalı.

Eee, ne var bunda? Kendini büyük adam sanan birçok küçük adam da var siyaset sirkinde...

Ama burada işin içinde sahte pasaportlar, mühürler, damgalar, kaşeler de var...

Dolandırıcının kullandığı isim Elujah Etham. (Elijah olması gerekmez miydi?)

İsrailli bir diplomat olduğunu söylemiş.

Amerikalı bir parti başkanımız daha var ama ismini söylemeyeyim. Kendisi Joe Biden'ın has adamıdır."