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Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: "Daha çok çalışmalıyız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, partisinin Kütahya’nın Simav Eynal Kaplıcaları’nda düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

13 Mart 2019 Çarşamba 15:57
Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ: "Daha çok çalışmalıyız"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, partisinin Kütahya’nın Simav Eynal Kaplıcaları’nda düzenlenen istişare toplantısına katıldı.


AK Parti Kütahya İl Başkanı Ali Çetinbaş, AK Parti Simav İlçe Başkanı Ahmet Kulat, AK Parti Simav Belediye Başkan adayı Adil Biçer, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, Belde belediye başkanları, mahalle, belde ve köy muhtarları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı kahvaltılı toplantıda Simav’a hizmet projeleri üzerinde durularak katılımcıların desteği istendi.


Ak Parti Simav İlçe Başkanı Kulat, Belediye Başkan Adayı Biçer ve Ak Parti İl Başkanı Çetinbaş, Simav için el ele olalım mesajlarının verildiği birer konuşma yaptılar.


Hamza Dağ,yaptığı konuşmada, “Bazı tehlikeli gidişatlardaki yaşanan durumları, 31 Mart’ta tüm Türkiye’de bozulmasını vatansever bütün seçmenlerden her gittiğimiz yerde istiyoruz ve arzuluyoruz. Bu durumun bir beka mücadelesi olduğunu da çok net bir şekilde ifade edebiliriz. 1 Nisan sabahı, Allah’ın izniyle bir iktidar değişimi olmayacak, bu bir yerel seçim. Onun içindir ki, belediye imkanlarıyla, belediyede bulunan bütçeyle, personelle, araç gereçle bir şehre bir vizyon ortaya koymanız, bir gelecek bir istikbal ortaya koyabilmeniz mümkün değildir.Benim önceliğim seçildiğim bölgem oylarını aldığım ve çok sevdiğim İzmir’dir. Orada daha iyi neticeler almak için canla başla çalışıyoruz. Ancak, bizim gözümüz, kulağımız, elimizin biri hep Kütahya’nın ve Simav’ın üzerinde oldu, olacak. Bunu da hep birlikte sağlayacağız. Önümüzdeki beş senede sizlerle beraber gerçekleştireceğiz, hep birlikte sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 13 Mart 2019 Çarşamba 15:57
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