0553 313 94 23

Genel af yasası çıktı mı? Af yasası ve ceza ile ilgili son gelişmeler

Af yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. İlk yargı paketinin meclisten geçmesinin ardından bugün resmi gazetede yayınlandı. Gözler ikinci yargı paketinde. Af yasası çıkacak mı? sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Hükümlüleri af umudu sararken konuya ilişkin son gelişmeler takip ediliyor. Peki, genel af yasası çıktı mı? İşte Af yasası ve ceza indirimi ile ilgili son gelişmeler

24 Ekim 2019 Perşembe 19:39
Genel af yasası çıktı mı? Af yasası ve ceza ile ilgili son gelişmeler

Af yasası ile ilgili son dakika gelişmeleri merak ediliyor. İlk yargı paketinin meclisten geçmesinin ardından bugün resmi gazetede yayınlandı. Gözler ikinci yargı paketinde. Af yasası çıkacak mı? sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Hükümlüleri af umudu sararken konuya ilişkin son gelişmeler takip ediliyor. Peki, genel af yasası çıktı mı? İşte Af yasası ve ceza indirimi ile ilgili son gelişmeler.

Af ve ceza indirimi olarak bilinen infaz yasasının yer aldığı ikinci yargı paketinin ne zaman Meclis'e geleceği araştırılıyor. Bilindiği üzere, birinci yargı paketi ile ceazevlerinde bulunan 280 bin tutukludan 38 bin kişinin tahliye edileceği bildirilmişti. TBMM, kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için bugün toplanacak. Peki, ikinci yargı paketi ne zaman açıklanacak?

Genel af yasası ve ceza indirimi çıktı mı?

Bir süredir Adalet Bakanlığı'nın üzerinde çalıştığı düzenlemenin, bundan sonra getirilmesi düşünülen yargı paketleri içinde değil, ayrı bir düzenleme olarak Meclis'ten geçirilmesi planlanıyor.

Düzenlemenin, son anda bir değişiklik olmazsa, yılbaşından önce TBMM'den geçirilmesi hedefleniyor.

TBMM, kanun teklifleri ile komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 23 Ekim 2019 Çarşamba günü saat 14.00'te toplanacak. MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, af teklifinin ikinci infaz paketiyle birlikte ekim ayının sonunda aralık ayının başında Meclis'e geleceğini söylemişti.

Af teklifinin bugün Meclis'e gelmesi bekleniyor. Konu ile ilgili gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

Akçay, "O konuda biliyorsunuz, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı'nın da açıklamaları var. Aralık ayından önce çıkacağına ümit ediyoruz. İç tüzük değişikliklerinin yapılmasını gerektiğini biz söyledik."

AK Parti, başlangıçta 2. yargı paketi içinde yer alması planlanan infaz düzenlemesi konusundaki kararını netleştirdi. AK Parti kaynakları, gerek cezaevindeki doluluk, gerekse kamuoyunda oluşan beklenti nedeniyle, sürecin uzamaması için de ayrı bir düzenleme yapılmasının planlandığını belirtiyorlar.

Söz konusu çalışma, daha önce TBMM'ye, kamuoyunda "af" olarak nitelendirilen "şartlı ceza indirimi" teklifi sunan Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP'nin de bilgisi dahilinde yürütülüyor.

AK Parti kaynakları, yapılacak düzenlemenin, MHP'nin, hala Meclis'te bekleyen "şartlı ceza indirimi" teklifi gibi bir kereye özgü değil, infaz indirimi ve denetimli serbestlik koşullarında kalıcı yasal düzenleme içerdiğine dikkat çekiyorlar.

Kanunla, yargı sistemine dahil edilmesi öngörülen ikinci düzenleme ise "basit yargılama usulü" olacak.

Asliye ceza mahkemesince, iddianamenin kabulünden sonra adli para cezasını veya üst sınırı 2 yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlarda basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verilebilecek.

Basit yargılama usulünün uygulanmasına karar verildiği takdirde mahkemece iddianame, sanık, mağdur ve şikayetçiye tebliğ edilerek, beyan ve savunmalarını 15 gün içinde yazılı olarak bildirmeleri istenecek.

Tebligatta duruşma yapılmaksızın hüküm verilebileceği hususu da belirtilecek. Ayrıca, toplanması gereken belgeler, ilgili kurum ve kuruluşlardan talep edilecek.

Beyan ve savunma için verilen süre dolduktan sonra mahkemece duruşma yapılmaksızın ve cumhuriyet savcısının görüşü alınmaksızın hüküm kurulacak. Mahkumiyet kararı verildiği takdirde sonuç ceza dörtte bir oranında indirilecek.

Mahkemece, koşulları bulunması halinde kısa süreli hapis cezası seçenek yaptırımlara çevrilebilecek veya hapis cezası ertelenebilecek ya da uygulanmasına sanık tarafından yazılı olarak karşı çıkılmaması kaydıyla hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecek.

Hükümde, itiraz usulü ile itirazın sonuçları belirtilecek.

Mahkemece gerekli görülmesi halinde bu madde uyarınca hüküm verilinceye kadar her aşamada duruşma açmak suretiyle genel hükümler uyarınca yargılamaya devam edilebilecek.

Basit yargılama usulü, yaş küçüklüğü, akıl hastalığı, sağır ve dilsizlik halleri ile soruşturma veya kovuşturma yapılması izne ya da talebe bağlı olan suçlar hakkında uygulanmayacak. Bu kapsama giren bir suçun, kapsama girmeyen başka bir suçla işlenmiş olması halinde de bu usul uygulanmayacak.

Yargı reform paketi Resmi Gazete'de

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 19:39
  1. af yasası
  2. af yasası çıktımı
  3. genel af yasası
  4. af yasası ve ceza indirimi
  5. af yasası ve ceza indirimi 2019
  6. Af yasası son dakika
  7. af yasası son durum
  8. af yasası son durum nedir
  9. af yasası çıktı mı
  10. Af yasası çıktı mı?

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Herkesi ilgilendiriyor! Bakanlık indirim kararı aldı
    1. Herkesi ilgilendiriyor! Bakanlık..
    2. Yılmaz Çiftci kimdir? Adalet Bakanlığı..
    3. Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler..
    4. Hakan Öztatar kimdir? Resmi Gazete..
    5. Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru..
    6. Mehmet Arı kimdir? Adalet Bakanlığı..
    7. Komşu kırmızı alarmda! Saatler kaldı...
    8. Yakup Moğul kimdir? Resmi Gazete..
    9. Resmi Gazete atama kararları son dakika
    10. Cumhuriyetçi senatörlerden Başkan..
    11. 25.10.2019 Günün âyet ve hadisi
    12. Beyaz Saray'dan Washington Post ve NYT..
    13. SGK prim borcu yapılandırma var mı SGK..
    14. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel..
    15. Türkiye'den ABD'ye 'savaş suçu', AB'ye..
    16. Venezuela'da muhalifler ve hükümet..
    17. Irak güçleri Yeşil Bölge'ye girmek..
    18. ABD'den Suriye'deki petrolün korunması..
    19. Putin'in sağ kolu konuştu: İkisi de..
    20. Iraklılar başkentteki Tahrir..
    21. TBMM Başkanı Mustafa Şentop Fransız..
    22. Trump'tan Suriye'deki petrol..
    23. TBMM'den AP'nin kararına tepki
    24. Hindistan Müslüman Siyasi Konseyinden..
    25. Amerikalıların üçte ikisi ülkelerinde..
    26. ABD'den yeni Suriye hazırlığı! Resmen..
    27. ABD Başkan Yardımcısı MikePence'den..
    28. Trabzonspor Krasnodar'a evinde mağlup..
    29. Gümrük Kanunu'nda değişiklik teklifi..
    30. Kremlin'den Soçi'deki zirvenin..
    ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
    ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
    Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
    Rus polisiyle görüntülenen teröristlerin elbisesi dikkat çekti!
    'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
    'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
    Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
    Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
    Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı
    Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı

    Günün Karikatürü

    25 Ekim 2019
    Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
    Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
    Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!
    Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!