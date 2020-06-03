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Spor

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden özel spor salonlarına siperlik maske

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından normalleşme sürecinde açılacak olan özel spor salonlarına siperlik maske desteği verildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 15:56:12 -
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nden özel spor salonlarına siperlik maske

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından normalleşme sürecinde açılacak olan özel spor salonlarına siperlik maske desteği verildi.


Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici Covid-19’la mücadele kapsamında Gençlik Merkezimiz tarafından üretilen Siperlik Maskelerden 250 adedini Kayseri’deki Özel Spor Salonlarına teslim etti.


Özel Spor Salon yöneticileri desteklerinden dolayı İl Müdürü Murat Eskici’ye teşekkür etti.

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