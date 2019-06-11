Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 36 branşta eğitim verecek
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yaz tatilinde 36 branşta spor eğitimi verecek.11 Haziran 2019 Salı 11:19
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yaz tatilinde 36 branşta spor eğitimi verecek.
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü okulların kapanması ile başlayacak olan yaz tatilinde 5-18 yaş arasındaki çocuk ve gençleri spor yapmaya çağırdı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 5-18 yaş arasındaki genç ve çocuklara İl Müdürlüğü’ne bağlı tesislerde 36 branşta spor yapma imkanı sağlayacak.
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