Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 36 branşta eğitim verecek Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yaz tatilinde 36 branşta spor eğitimi verecek.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yaz tatilinde 36 branşta spor eğitimi verecek.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü okulların kapanması ile başlayacak olan yaz tatilinde 5-18 yaş arasındaki çocuk ve gençleri spor yapmaya çağırdı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 5-18 yaş arasındaki genç ve çocuklara İl Müdürlüğü’ne bağlı tesislerde 36 branşta spor yapma imkanı sağlayacak.

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