Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan amatör spor kulüplerine dev destek

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2021 yılında amatör spor kulüplerine yapılan nakdi yardım miktarının 61 milyon 732 bin lira olduğunu açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Orhan Saka Amatörler Evi'nde düzenlenen programa katıldı. Burada konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu'nda 2021 yılında amatör spor kulüplerine yapılan nakdi yardım miktarının 61 milyon 732 bin lira olduğunu açıkladı. Bakan Kasapoğlu, Türkiye Futbol Federasyon Başkan Vekili Ali Düşmez ve Genel Müdür Mehmet Baykan'a 61 milyon 732 bin liralık çeki takdim etti. Bakan Kasapoğlu, "Türkiye'nin 81 vilayetini, ilçelerini kapsayan bir kulüp genişliğiyle kapsayıcı bir şekilde 61 milyonun amatör camiaya, tüm sporcularımıza hayırlı bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Gençlerin hayallerini karşılıksız bırakmayacaklarını ifade eden Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu sinerjiyi büyütme adına bu yıl her zaman olduğu gibi Amatör Spor Kulüplerimize destek verdik. Şüpheniz olmasın, desteklerimiz artarak devam edecek. Biz her alanda olduğu gibi sporda da sporun paydaşlarını maddi manevi destekleme noktasında hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Pandemi şartlarına rağmen desteğimizi, çabamızı, yatırımlarımızı hiçbir zaman bir adım geriye düşürmedik. Her yıl sizlerin de şahit olduğu gibi amatör camiamıza desteklerimiz devam ediyor. Bu yıl 61 milyonluk bir yeni destekle yılı kapatacağız. Engelli kulüplerimiz, futbol kulüplerimiz, olimpiyat ve paralimpik oyunlara sporcu yetiştiren kulüplerimiz ve bu anlamda geniş bir yelpazeyi içine alan Türkiye'nin 81 vilayetini, ilçelerini kapsayan bir kulüp genişliğiyle kapsayıcı bir şekilde 61 milyonun amatör camiaya, tüm sporcularımıza hayırlı bereketli olmasını diliyorum. Amatör spor kulüplerinin daha da artacağını inanıyorum. 2022'de her zamankinden daha fazla çalışmak, her zamankinden daha fazla gayret göstermek ve işbirliği gerçekleştirmek durumundayız. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sizlere güvenimiz her daim tam. Hiçbir evladımızın hayallerini karşılıksız bırakmayacağız" açıklamasını yaptı.