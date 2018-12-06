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Gençlik ve Spor Bakanlığında Gönüllüler Günü etkinliği

"5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü, Gönüllüler Dayanıklı Toplumlar İnşa Ediyor" etkinliğinin tanıtım toplantısı yarın Gençlik ve Spor Bakanlığında gerçekleştirilecek

06 Aralık 2018 Perşembe 15:33
Gençlik ve Spor Bakanlığında Gönüllüler Günü etkinliği

ANKARA (AA) - Birleşmiş Milletler Gönüllüleri (UNV) tarafından "5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü, Gönüllüler Dayanıklı Toplumlar İnşa Ediyor" etkinliğinin tanıtım toplantısı yarın Gençlik ve Spor Bakanlığında gerçekleştirilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yarın saat 09.00'da başlayacak toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilcisi Karl Kulessa katılacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek etkinlikte, "Dayanıklı Toplumlar İnşasına" yönelik katkılar hakkında farkındalık oluşturmak, gönüllülerin sürdürülebilir kalkınma hedefleri gibi konular ele alınacak.



Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 15:33
  1. 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü
  2. aile
  3. Birleşmiş Milletler Gönüllüleri
  4. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
  5. Gençlik ve Spor Bakanlığı
  6. Gönüllüler Dayanıklı Toplumlar İnşa Ediyor
  7. UNV

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