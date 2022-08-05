Gençlik ve Spor Bakanlığı son dakika işçi alımları ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı İŞKUR işçi alım başvuru şartları neler?

Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alım başvuru şartları neler? Gençlik ve Spor Bakanlığı son dakika işçi alımları ne zaman? Son dakika haberi: Kamu işçi alımları ne zaman? Kamu işçi alımı hangi kurum yapıyor? Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı temizlik işçisi, engelli temizlik işçisi, eski hükümlü sürekli temizlik işçisi alımları ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alım başvuru şartları neler? İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımlarına ilişkin detaylar.

Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımları son dakika!

Gençlik ve Spor Bakanlığı, taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere 1017 sürekli işçi alımı yapacak. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla bakanlık bünyesindeki istihdam konusunda açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı başvuruları ne zaman?

Bakan Kasapoğlu, 767 sürekli temizlik işçisi, 144 engelli sürekli temizlik işçisi, 106 eski hükümlü sürekli temizlik işçisi alacaklarını duyurdu. Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı başvurular, 08 - 12 Ağustos 2022 tarihlerinde esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı İŞKUR işçi alımı kuraları ne zaman?

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü yapılacak. Kura çekim yeri daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı internet sitesinde yayımlanacak. Kura çekimi noter huzurunda gerçekleştirilecek. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecek.

Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacak. Sözlü sınav yeri ve tarihleri (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde ilan edilecek.