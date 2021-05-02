Bakanlar Kurulu toplantısının ardından genç istihdamı ile ilgili önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin iş hayatına katılımı için firmalara destek verileceği ve personel alımlarında gençlere öncelik verileceğine değinmişti.

Bu bilgiler üzerine bir sonraki personel alımının Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine yapılacağı belirtilmişti. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi ve sözleşmeli personel alımı ne zaman? Gençlik ve Spor Bakanlığı 8 bin 121 personel alımı ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanlığı 8 bin 121 personel alımı ne zaman?

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından konuya ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Bakan Kasapoğlu, toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını paylaştı ve “Gençlerimize hayırlı, uğurlu olsun” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, kamunun ve belediyelerin yürüttüğü projeler için genç istihdamını zorunlu kıldıklarını ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın sözleşmeli ve işçi kadrosunda bu yıl toplam 8 bin 121 kişiyi istihdam edeceğini belirtmişti. Ayrıca şehit yakınları ve gazilerimizin istihdamını 333 atamayla toplamda 45 binin üzerine çıkardıklarını ifade etmişti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi ve sözleşmeli personel alımı ilanına ilişkin henüz duyuru yapılmadı.