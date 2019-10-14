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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Milli takımımızın grafiği gayet iyi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Milli takımımızın grafiği gayet güzel. Hamdolsun millet olarak bu anlamda mutluyuz. İnşallah bu mutluluğu Fransa maçında alacağımız iyi bir sonuçla taçlandıracağımıza inanıyoruz." dedi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 07:02
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Milli takımımızın grafiği gayet iyi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri'ndeki başarılı performansını, Fransa karşısında alınacak güzel bir sonuçla taçlandıracağına inandığını söyledi.

Karşılaşmanın oynanacağı Stade de France'ta gerçekleştirilen milli takım antrenmanının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Kasapoğlu, "Milli takımı desteklemek için federasyon başkanımız, heyetimiz ve sayın büyükelçimizle geldik, antrenmanı birlikte izledik. Cuma günkü Arnavutluk galibiyeti, öncesinde Konya'da Fransa galibiyetimiz ve diğer maçlarımızla milli takımımızın grafiği gayet güzel. Hamdolsun millet olarak bu anlamda mutluyuz. İnşallah bu mutluluğu Fransa maçında alacağımız iyi bir sonuçla taçlandıracağımıza inanıyoruz. İnşallah maç sırasında biz burada, halkımız Türkiye'de takımımızın yanında olacağız." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, birçok branştan gelen güzel haberlerle sporda çok güzel bir süreç yaşadıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Kadın boksundaki başarılar, golboldaki kadın takımımızın şampiyonluğu, dün cimnastikte İbrahim kardeşimizin şampiyonluğu, yeni başarıların müjdecisi olarak bizleri gururlandırıyor ve umutlandırıyor. Milli takımımızın son zamanlardaki başarıları, lider olmamız önemli bir süreci yaşadığımızı gösteriyor. Takımımız adına ümitliyiz. Başarı diliyoruz. Milletçe bir ve beraberiz. İnşallah önümüzde hiçbir engel tanımayacağız."

Barış Pınarı Harekatı ile ilgili de görüş belirten Kasapoğlu, "Millet olarak çok önemli bir süreci yaşıyoruz. Mehmetçiğimiz bölgenin selameti ve güvenliği için tüm gayretiyle çaba sarf ediyor. Gönlümüz, duamız Mehmetçiğimizden yana." yorumunu yaptı.

"İyi bir netice gruptan çıkma şansımızı çok artıracaktır"

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) BaşkanıNihat Özdemirde Fransa karşısında çok önemli bir maça çıkacaklarını hatırlatarak, "Grupta her netice, şansımızın devam ettiğini gösterecektir ama buradan alacağımız iyi bir netice gruptan çıkma şansımızı çok artıracaktır. Allah bizim yanımızda olsun. Futbol şansı bizimle olsun. Futbolcularımız da bu bilinçle geldi, antrenmanlarını yaptı. İnşallah bu bilinçle ve azimle sahaya çıkacaklar. Buradan puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Barış Pınarı Harekatı'na da değinen Özdemir, "Şu anda Suriye'de Barış Pınarı Harekatı için uğraş veren bütün Mehmetçiklerimizin burada bizden beklediği güzel bir haber. Cephede Türk devleti ve barış için verilen mücadeleyi cuma akşamından sonra bir kez de burada taçlandırmak istiyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa ise Türk taraftarların karşılaşmaya yoğun ilgi gösterdiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Başından beri yaptığımız tahminler ve Fransız makamlarından aldığımız bilgiler, toplamda 15-20 bin Türk taraftarın statta olacağına işaret ediyor. Bir kısmı federasyonumuz organizasyonunda gelen taraftarlar olacak. Diğer kısmı ise gerek Fransa'nın dört bir tarafından gerekse komşu Avrupa ülkelerinden gelecek taraftarlardan oluşuyor. Fransız tarafı, bu maçın en rahat şartlarda gerçekleşmesi için her türlü güvenlik tedbirini aldı. Biz de büyükelçilik olarak gerekli girişimlerde bulunduk."

 

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 07:02
  1. Konya
  2. Fransa
  3. futbol
  4. Türkiye
  5. Anadolu Ajansı

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