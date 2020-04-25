Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 76 ildeki bakanlık yurtlarında 23 bin 801 vatandaşın misafir edildiğini, 32 bin 668 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 76 ildeki bakanlık yurtlarında 23 bin 801 vatandaşın misafir edildiğini, 32 bin 668 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 76 ildeki bakanlık yurtlarında 23 bin 801 vatandaşın misafir edildiğini, 32 bin 668 vatandaşın ise evlerine uğurlandığını açıkladı.