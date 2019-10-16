Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan UEFA açıklaması Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, UEFA’nın 'asker selamı' soruşturması hakkında, "Akla uymaz. Mantıksız olur. Böyle bir hata yapacaklarını zannetmiyorum." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "(UEFA’nın 'asker selamı' soruşturması) Akla uymaz. Mantıksız olur. Böyle bir hata yapacaklarını zannetmiyorum." Ayrıntılar gelecek...

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