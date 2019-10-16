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Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan UEFA açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, UEFA’nın 'asker selamı' soruşturması hakkında, "Akla uymaz. Mantıksız olur. Böyle bir hata yapacaklarını zannetmiyorum." dedi.

16 Ekim 2019 Çarşamba 12:05
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan UEFA açıklaması

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: "(UEFA’nın 'asker selamı' soruşturması) Akla uymaz. Mantıksız olur. Böyle bir hata yapacaklarını zannetmiyorum."

Ayrıntılar gelecek...

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Haber Tarihi: 16 Ekim 2019 Çarşamba 12:05
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