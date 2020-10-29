Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, öykü yarışması ödül törenine katıldı

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Asım Gültekin anısına düzenlenen "Bir Sonbahar Öyküsü - I. Gençler Arası Öykü Yarışması" ödül törenine katıldı.

Bakanlıktaki törende konuşan Kasapoğlu, Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. yıl dönümünün kutlandığına işaret ederek, "Çok önemli fedakarlıklar üzerine bina edilmiş Cumhuriyetimizi, ilelebet payidar kılma adına tıpkı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da millet olarak, gayret, azim ve inançla çalışacağız. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kuruluşunda, istiklal mücadelesinde bizler için kendini feda etmiş askerlerimizi, gazi ve kumandanlarımızı, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, rahmet ve minnetle yad ediyorum." dedi.

Türkiye'nin 2023 ve 2071 hedefleri kapsamında, ilelebet payidar olma doğrultusundaki çalışmalarının, azim, inanç ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle tüm hızıyla devam edeceğini aktaran Kasapoğlu, "İçeriden ve dışarından elbette birtakım engellemeler ve tuzaklar olacaktır ama bugüne kadar olduğu gibi inşallah yine aynı şekilde azim ve inançla her birini yenmeyi ve her birinin üstesinden gelmeyi millet olarak başaracağız." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, yarışmaya büyük bir katılım olduğunu kaydederek, "Gençlerimizin kitap ve edebiyatla bu anlamlı birlikteliğini, heyecanını görmek bizleri mutlu etti. Bu vesileyle başta, bu anlamlı yarışmaya katılan tüm gençlerimizi kutluyorum. Başarılı olan gençlerimizi de ayrıca tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

- "Asım Gültekin, dergicilik, fanzinler, dergi fuarları, umut, ümit demek"

Yarışmanın 22 Temmuz'da hayatını kaybeden Asım Gültekin adına yapılmasının oldukça anlamlı olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Asım Gültekin, kimimize göre yazıdır, kimimize göre kitap... Ağabeylik, kardeşlik, dostluk, fedakarlık demek, hiçbir beklentisi olmaksızın yardıma koşmak demek... Dergicilik, fanzinler, dergi fuarları, umut, ümit demek... Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören demek... Ankara'ya geldiğinde ziyaret ettiği kişilerden biriydi. Asım Gültekin'in çağrıştırdığı pek çok konu, kavram ve kişi var. İnanıyorum ki onun elinden tuttuğu değerli gençler, onun o güzel ruhundan aldıkları ilhamla, yarının dergicileri, yazarları, düşünce insanları olacak."

Öykü yarışmasına ilk kez düzenlenmesine ve pandemi döneminde yapılmasına rağmen çok büyük ilgi olduğunun altını çizen Kasapoğlu, pek çok gencin edebiyata ve yazı hayatına bu vesileyle ilk adımı attığına işaret etti.

- "Gençlerimizin nitelikli olması gerekiyor"

Muharrem Kasapoğlu, en büyük umudun gençler olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"20 milyondan fazla gençle Avrupa'nın en genç nüfusuna sahibiz. Bu manada gençlerimizin nitelikli olması, günümüz dünyasının maalesef, birtakım pragmatik, kendini düşünen, bencil teşriflerine rağmen fedakar, özverili, takım ruhuyla düşünen, gayret gösteren, analiz eden, üreten, tefekkür eden ve gerektiğinde itiraz eden, insanlara faydalı bir gençlik olması gerekiyor. Bu nedenle, yazı hayatının, gençlik için önemli bir unsur olduğunu düşünüyorum. Özellikle sanal dünyanın bu kadar güçlü olduğu, yazıyı bir manada ötekileştiren bir çağda bu çalışmaları ve gayretleri çok önemli bir hamle olarak görüyorum."

- Törende 50 genç ödüllendirildi

Türkiye dışında KKTC, Kırgızistan, Suriye, Almanya ve Fransa'dan da başvurunun yapıldığı yarışmaya 1735 öykü gönderildi. 13-17 ve 18-24 yaş olmak üzere iki kategoride düzenlenen yarışmada, her iki kategoride dereceye giren 50 genç ödüllendirildi.

Etkinliğe katılanlar arasında Asım Gültekin'in eşi Nurdan Gültekin ve çocukları, kardeşi Rabia Önder, Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, yazar ve yapımcı Bekir Develi, yazarlar Mevlana İdris, Gökhan Özcan, Süleyman Ragıp Yazıcılar ve Saadettin Acar ile Mehmet Ali Gültekin ve Burak Gültekin yer aldı.



