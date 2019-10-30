Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu öğrencilerle buluştu: Sporu hayatınızın bir parçası yapmak için daha çok çalışacaksınız

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Altındağ Belediyesinin düzenlediği 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Spor Etkinlikleri programında öğrencilerle bir araya geldi.

Karapürçek Stadı'ndaki törende bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, "Cumhuriyet Bayramı'mızı dün kutladık. Bugün de Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıl dönümündeki bu şenlikte sizlerle beraberiz." dedi.

Sporun birleştiren, dönüştüren ve güçlendiren ruhunun Altındağ'da daha ileriye gitmesinin kendileri için sevindirici olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, "Bu güzel programın Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilmesi de ayrıca önemli. Bu çerçevede Altındağ Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Altındağ ilçesi sınırları içinde bulunduğunu ve komşu olduklarını dile getiren Bakan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"O yüzden Altındağ'ın gençleri ve sportif yüzleri bizim için önemli. Bundan sonra daha sık beraber olacağız. Yeteri kadar tesis yoksa, tesisleri artıracağız. Sizler, sporu hayatınızın bir parçası yapmak için daha çok çalışacaksınız. Çünkü Cumhuriyet'i ilelebet yaşatacağız. Sizlerle beraber yaşatacağız. Bu yüzden sizin daha fazla okumanız lazım. Kendinizi geleceğe daha iyi hazırlamanız lazım. Gençler anlaştık mı?"

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının, gençlerin evi ve yuvası olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Spor hepimiz için önemli. Sporun bir hayat meselesi ve bir hayat tarzı olması, hepimizin ortak amaçlarından bir tanesi. Sporun boş zamanlarda yapılacak bir faaliyet olmasını istemiyoruz. Her birimizin sporu gündemimizin bir parçası olarak almamız lazım. Okullarımız, öğrencilerimiz, sportif başarı açısından, sağlıklı bir toplum olmamız açısından çalışılması gereken alanlar. Biz sadece bu coğrafyanın değil, tüm mazlumların umuduyuz. Bu gücü sizler taşıyacaksınız."

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Karapürçek Stadı'na gelişinde öğrencilerle tribünde bir süre oturdu. Kasapoğlu, Türk bayrağı sallayarak, çocuklara eşlik etti.

Konuşmaların ardından engelli öğrencilerin yarışının startını veren Kasapoğlu, sonrasında da onların madalyalarını taktı.