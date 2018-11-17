Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu Akit’e konuştu! "Spor seferberliği başlatıyoruz"

Hacı Yakışıklı Ankara

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu “Spor seferberliği başlatıyoruz” dedi. Ankara temsilcimiz Hacı Yakışıklı’ya makamında bakanlık faaliyetleri hakkında bilgi veren Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ağustos ayında açıkladığı 100 günlük eylem planı çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı hedeflerinin tümünün yerine getirildiğini söyledi.

Erdoğan’ın gösterdiği hedeflere tek tek ulaşıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk 100 gün için gösterdiği hedeflerin tümüne ulaşıldığını belirten Bakan Kasapoğlu, şu bilgileri aktardı: “Sporun yaygınlaştırılması kapsamında 150 Mahalle Tipi Spor Sahası ve 10 Futbol Altyapı Merkezi’nin faaliyete geçirilmesi ve malzeme desteğinin sağlanması hedefi yerine getirildi. ‘Yurt yatak kapasitesine 75.000 ilave yatak’ sağlanması hedefini gerçekleştirdik. Yükseköğretim yurtlarının yatak kapasitesini 607 bin 751’den 683 bin 467’ye çıkardık. STK’ların güçlendirilmesi ile gençlerin projelerinin desteklenmesi kapsamında “Gençlik ve Spor Alanlarında Kamu-sivil işbirliği” alanlarının geliştirilmesi çerçevesinde STK’ların gençlik ve spor alanında 400 projesine destek verdik. Lise ve üniversiteli gençlerin 1001 projesi hayata geçirildi. Öğrencilere verilen beslenme yardımına barınma yardımı da eklendi. Sporun okullarda yaygınlaştırılması kapsamında okullarda tarama yapılarak 1 milyon yetenekli çocuğa ulaşıldı. 20 yeni okul spor salonu tamamlandı. Yeni yapılacak 9 stadyumdan birinin yer teslimi, üçünün yıkımı, beşinin de proje çalışması tamamlandı. Rekabet edebilirlik ve kültürel gelişim kapsamında gençlik programlarını başlattık. Bunların yanında, engelli bireylerin gençlik ve spor faaliyetlerine erişiminin kolaylaştırılması kapsamında ‘60 Adet Engelsiz Otobüsü’ üretimi ve tedariki için işlemleri başlattık.”

100 günde on binlerce gence dokunuldu

“100 gün içinde on binlerce gence dokunan projelere imza attık” diyen Bakan Kasapoğlu, ilk 100 gün faaliyetleri içinde yapılan diğer çalışmaları da şu şekilde ifade etti: “56 bin gencin ücretsiz kaldığı Gençlik Kampları düzenlendi. 40 bin gence robotik, kodlama, siber güvenlik, sosyal medya, İHA, üretim tasarım, enerji teknolojileri eğitimleri verildi. Gençlerin küresel rekabet becerilerine katkı amacıyla 3 tematik gençlik merkezi donatımı yapıldı. Gençlik Merkezleri bünyesinde 20 kitap kafe açıldı. Gençlerin karar alma süreçlerine aktif katılımlarının sağlanması için 20 bin okul ve üniversite temsilcisi genç belirlendi. 57 bin 500 gence bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi. 40 bin Suriyeli gence toplumsal uyumların güçlendirilmesi için eğitim verildi.”