Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı yapacağını duyurdu. Bu açıklamanın ardından pek çok kişi alımlarla ilgili olarak detayları araştırmaya başladı. Peki, Gençlik Spor Bakanlığı personel alımı ne zaman?

Gençlik Spor Bakanlığı personel alımı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Instagram hesabından yaptığı canlı yayınla bakanlık bünyesindeki istihdam konusunda açıklamalarda bulundu.

Sürekli işçi istihdamına yönelik alım yapacaklarını anlatan Kasapoğlu, "Bir müjdemiz var. Bakanlık merkez ve taşra teşkilatında görev yapmak üzere 4 bin 346 kadrolu işçi alımı yapılacağız. Başvurular yarın başlıyor ve 27 Ağustos son gün. Bunun 549'u erkek, 869'u kadın olmak üzere temizlik görevlisi, yine 1227 erkek, 1701 kadın olmak üzere de güvenlik görevlisi alımını gerçekleştireceğiz. Bu süreçler hızlı ve şeffaf bir şekilde inşallah neticelenecek. Bu anlamda bizlere destek olan Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı kurumum ve aday arkadaşlarım adına arz etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Daha önce 2000 antrenör alımı için söz verdiklerini ve bunu gerçekleştireceklerini anlatan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"İnsan kaynağımızı yeni arkadaşlarımızla güçlendirerek, mevcut kaynağımızı da yeni eğitimlerle tazeleyerek yola devam edeceğiz. Geçtiğimiz aylarda bir müjde vermiştik, 2000 yeni antrenör konusuydu. Bununla ilgili hazırlıklar tamamlandı. Özellikle ifade etmek istiyorum, 1250 antrenör ve 100 spor uzmanın alımını ilan etmiştik. Bu antrenörlerimizden 250'si ile 100 spor uzmanı da milli sporcularımız arasından seçilecek. 2000 antrenör sözümüz hala geçerli. Bunun alımını iki farklı aşamada gerçekleştirmeye karar verdik. İlk etap antrenörlerimizin alımındaki şartlarımızı başvurulara göre değerlendireceğiz ve bir sonraki süreçte ihtiyaç analizini yapıp talepleri bu anlamda dengeleme noktasında strateji belirleyeceğiz. En kısa zamanda diğer süreci de başlatacağız. Sanki biz 2000 olarak müjdeleyip sadece 1250 alım yapmışız gibi bir algı var. Kesinlikle öyle değil. Sadece alımda daha dengeli ve rasyonel yönetme sürecini öncelikli tuttuk. Aşamalı olarak hem kurumumuz lehine hem de antrenörlüğe ve uzmanlığa talip olanlar lehine süreci daha sağlıklı yürüteceğiz."

Milli sporcular için antrenörlük ve spor uzmanlığı için başvuruların 31 Ağustos-13 Eylül, 1000 antrenör adayı içinse 20-27 Eylül tarihlerinde yapılacağını aktaran Kasapoğlu, "Yeni alımla da inşallah 750 antrenör ve 300 spor uzmanıyla birlikte 2400 kişi olarak gerçekleştirmiş olacağız." diye konuştu.