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Gündem Gençlik nereye gidiyor? İzmir’de rezil görüntüler!
Gündem

Gençlik nereye gidiyor? İzmir’de rezil görüntüler!

Yeniakit Publisher
2023-07-24 11:37:00 -

İzmir’in Torbalı ilçesinde kızlar erkek meselesi yüzünden saç saça baş başa kavga etti. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, gülüşler ve küfürler eşliğinde kayda alınan görüntüler tepki topladı.

Olay, Torbalı ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki kız grubu arasında erkek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Gerginliğin artmasıyla kızlar saç saça baş başa birbirine girdi. Tekme, tokat ve saç çekmelerin yaşandığı kavga anları başka bir kız tarafından kayda alındı.

Gülüşler ve küfürler eşliğinde kayda alınan görüntüler tepki topladı.

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