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Aktüel

"Gençlik Merkezi inşaatı erken bitecek"

Kütahya’nın Emet Kaymakam Hasan Çiçek, Gençlik Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 11:30:06 -
"Gençlik Merkezi inşaatı erken bitecek"

Kütahya’nın Emet Kaymakam Hasan Çiçek, Gençlik Merkezi inşaatında incelemelerde bulundu.


Müteahhit firmadan ve Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Umut Işık’tan bilgiler alan Kaymakam Çiçek, çalışmaların hızlı ve kaliteli olarak ilerlemesinden dolayı memnuniyetini ifade etti.


Kaymakam Çiçek, ’’Gençlik Merkezimizin yaklaşık 2 bin 500 metrekarelik alanı bulunmaktadır. Merkezin kaba inşaatının yüzde yetmişi bitirilmiştir. Asansörlü olacak olan merkezimizde, 1 adet kapalı spor salonu, 8 adet işlik ve derslik, folklor salonu, kütüphane, sinema, kafeterya, mescit, soyunma odaları ve duşlukları yer alacaktır. Ayrıca, çevresinde de oturma alanları, açık spor sahası ve otopark yapılacak olup, 2021 yılı başlarında, verilen süreden daha önce hizmete girmesi planlanmaktadır’’ dedi.

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