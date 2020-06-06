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Aktüel

Gençlik merkezi gençlerin hizmetinde

DÜZCE (İHA) – Yeni normalleşme sürecinin başlamasının ardından açılan Düzce Gençlik Merkezi gençlere hizmet vermeye devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-06 10:24:29 -
Gençlik merkezi gençlerin hizmetinde

DÜZCE (İHA) – Yeni normalleşme sürecinin başlamasının ardından açılan Düzce Gençlik Merkezi gençlere hizmet vermeye devam ediyor.


Korona virüs salgını nedeni ile daha önce kapatılan Düzce Gençlik Merkezi, düzenlemelerin ve normalleşme sürecinin ardından tekrar hizmete açıldı. Sosyal mesafe kurallarına göre masalar ve alanlarda düzenleme yapıldı. Bireysel kullanıma hazır hale getirilen merkeze giden gençler, kütüphanelerde ders çalışabilecek. Ayrıca merkez içerisinde bireysel olarak çalışmalara da katılabilecekler. Merkezin dört bir yanına yerleştirilen dezenfekte ve maskesi olmayanlara da gençlik merkezi tarafından maske dağıtımı yapılıyor.

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