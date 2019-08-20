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Gençlik liderleri, Rıdvan ve Mehmet dedenin ‘bizi yaylaya getirin’ isteğini yerine getirdiler

Trabzon’da belirli periyotlar halinde sevgi evlerinden huzurevlerine, yaşlı ve fakir evlerinden okullara kadar her yeri ziyaret eden gençlik liderleri, Köşk Huzurevi ziyaretlerinde de Mehmet ve Rıdvan dede ile uzun süre sohbet etti.

20 Ağustos 2019 Salı 13:17
Gençlik liderleri, Rıdvan ve Mehmet dedenin ‘bizi yaylaya getirin’ isteğini yerine getirdiler

Trabzon’da belirli periyotlar halinde sevgi evlerinden huzurevlerine, yaşlı ve fakir evlerinden okullara kadar her yeri ziyaret eden gençlik liderleri, Köşk Huzurevi ziyaretlerinde de Mehmet ve Rıdvan dede ile uzun süre sohbet etti. Huzurevi sakini ikilinin, “Bizi yaylaya götürün, çok özledik” sözleri üzerine plan yapan gençlik liderleri, birkaç gün sonra bu isteği yerine getirdi.


Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin dünyayı daha iyi ve sevgi dolu bir yer yapma çabalarına heyecanla yaklaştıklarını belirterek, 2019 yılını Gönüllülük Yılı kabul ettiklerini açıklamasının ardından birçok yerden insanı duygulandıran ve umutlandıran etkinlikler art arda geliyor. Trabzon Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı Gençlik Merkezi de huzurevi sakinlerinin isteklerini yerine getiren gençlik liderlerini tebrik eden İl Müdürü Birdal Öztürk, “Gençlik liderlerimizin Köşk Huzurevi’ni ziyareti sırasında Rıdvan ve Mehmet adlı iki büyüğümüz, ziyaretin sonunda ‘bir isteğiniz var mı?’ diye soran gençlere, ‘bizi yaylalara getirin, çok özledik’ demişler. Arkadaşlarımız hemen organize oldular, bu iki değerli insanı alıp yaylaya getirdiler, gezdiler, eğlendiler. Bu tür çalışmalarımız artarak devam edecek” diye konuştu.


Trabzon Gençlik Merkezleri Koordinatörü Adnan Köseoğlu ise, “Büyüklerimiz Haçkalı Baba Yaylası’nda saatlerce gezdi, türbeye, camiye gittiler. Ardından Düzköy’deki Doğu Karadeniz Gençlik Kampı’na gittiler, burada gençlerle sohbet ettiler. Rıdvan dede kemençe çalarak hünerini gösterdi, keyifli anlar yaşandı” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 13:17
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