Gençleştiren kür: 3 günde tüm toksinlerden arındırıyor! Limon suyu ve sarımsak kürü tarifi

Günlük hayatımızda sofralarımızda sıkça tükettiğimiz ve kozmetik ürünlerin de içeriğinde bulunan limon, turunçgiller ailesi içerisinde yer alıyor. Yemeklere lezzet vermenin yanı sıra saç sağlığından cilt bakımına kadar farklı alanlarda kullanılan limon, aynı zamanda soğuk algınlığı, yüksek tansiyon, artrit gibi birçok rahatsızlığın tedavisine de yardımcı olabiliyor.

Limonun faydaları nelerdir?

Limonun kabuğu, suyu ve meyvesinin kullanımı farklı alanlarda fayda sağlamaktadır.

-Limon yüksek tansiyona iyi gelebilmektedir.

*Esansiyel limon yağı kokusunun gebe kadınlarda sabah bulantılarını azaltmada etkili olabileceği yapılan çalışmalarda görülmüştür.

-C vitamininden yüksek bir meyve olması sayesinde bağışıklığı güçlendirme üzerinde oldukça etkilidir.

-İyi bir C vitamini kaynağı olması bağışıklığı güçlendirmenin yanı sıra romatizma, artrit, gut, hiperkolesterolemi, aterosklerozis ve yüksek ürik asit seviyesi üzerinde olumlu etkiler sağlamaktadır. İçerdiği C vitamini miktarı yetişkin bir bireyin günlük C vitamini ihtiyacının yarısından fazlasını karşılamaktadır.

- Limonun içeriğinde bulunan “narenginin” adı verilen anti-oksidan ve anti-inflamatuar ajanlar oldukça faydalıdır. İçerdiği alkoloidler sayesinde kanser ve bakteriyel enfeksiyon ile savaşmaya yardımcı olmaktadır.

-Yüksek sitrik asit içeriği sayesinde böbrek taşı oluşumunu engellemeyebilmektedir. Ayrıca limonun ödem söktürücü etkisi de bulunmaktadır.

- Limon aromaterapi ile kullanıldığında da yorgunluk ve anksiyeteyi azaltıp, ruh halini iyileştirebilmekte ve konsantrasyonu arttırabilmektedir.

-Limon kabuğu içerdiği pektin ve biyoaktif bileşenler sayesinde kolesterolün düşürülmesine yardımcı olmaktadır. Bununla birlikte pek çok antimikrobiyal ajan içermekte, ciltteki sebumu dengelemeye yardımcı olarak akneye iyi gelebilmektedir.Limon yağı kokusunun beyinde norepinefrin konsantrasyonunu arttırarak daha iyi bir ruh hali sağladığı yapılan çalışmalarla belirlenmiştir.

Sarımsak faydaları

Pek çok hastalığa karşı vücudu korumaya yardımcı doğal besinlerden bir tanesi olan sarımsak; saç ve tırnak sağlığının korunması, kanserden korunma, kilo kontrolünün sağlanması, kalp ve damar hastalıkları ile diyabet gibi kronik hastalıklara karşı korunma gibi pek çok alanda faydalara sahiptir. Düzenli sarımsak tüketmek bağışıklığı güçlendirir ve çok faydalıdır. Sarımsak içerdikleri vitamin ve minerallerle bir sağlık deposudur. Soğan, antibiyotik özelliğinden dolayı sarımsak da antiseptik özelliğinden dolayı bağışıklık mekanizmasını güçlendirir. Soğan ve sarımsağı düzenli olarak tüketmek sağlık açısından bize fayda sağlar.

Bu iki şifa bir araya gelince...

Daha genç ve dinamik olmak için doğanı gücünden faydalanın. Gençleştiren sarımsak limon kürü ile toksinlerden kurtulun ve şifalanın.

Limon suyu ve sarımsak kürünün faydaları

-Bu kürün en önemli faydalarından biri, bütün damar iltihaplarını iyi gelmesidir

-Her çeşit romatizmal ağrıları geçirir.

-Kolesterolü düşürür. Zararlı yağların yakılmasını sağlayarak zayıflatır.

-Vücudu toksinlerden arındırıcı etkisi vardır.

-Vücudunuzu gençleştirir.

-Vücuttaki şeker oranını dengeler.

-Böbrek ve safra taşlarını eritir.

-Felç ve inme riskini azaltır.

-Beyin hücreleri ve tüm sinir sistemlerini yeniler.

-Kalp krizi riskine karşı kalbi güçlendirici etkisi vardır.

Limon sarımsak kürü nasıl yapılır?

Malzemeleri:

1 litre saf limon suyu

20 diş sarımsak

1 litrelik cam kavanoz

Yapılışı

Sarımsakları yıkamadan soyun. Havanda yardımıyla sarımsakları ezin. Kavanozunuzun içerisine dövülmüş olan sarımsakları ilave edin. Ardından kavanozun içerisine yeterli miktarda limonu çekirdekleri ile birlikte sıkarak ilave edin. Tüm malzemeleri ekledikten sonra kavanozun kapağını sıkıca kapatın. Kavanozu siyah bir poşete koyarak muhafaza etmelisiniz. Işık geçirmeyen bir ortam oluşturmalısınız. Limon ve sarımsak karışımını 25 gün boyunca her gün çalkalamanız gerekir. 25 günün sonunda kürünüz hazır. Kürünüz hazır olduğunda sürerek 3 gün boyunca yemeklerden sonra bir çay bardağı kadar tüketebilirsiniz.

Bir hastalığınız olduğunu düşünüyorsanız, mutlaka bir doktora danışın.