Gençlerin yüzde 67’si bayram namazını kaçırmıyor

RESUL EKREM ŞAHAN ANKARA

Nüfusunun yüzde 90’ı Müslüman olan Türkiye’de “son bir yıldır beş vakit namaz kılıyor musunuz?” sorusuna gençlerin yüzde 79’u “hayır” cevabı verirken, yüzde 21’i düzenli olarak 5 vakit namaz kıldığını söyledi.

“Son bir yılda bayram namazı kıldınız mı?” sorusuna ise salgın sürecine rağmen gençlerin yüzde 67’si “evet” cevabını verirken yüzde 33’ü de “hayır” dedi. “Sosyal medyada her yazılana inanıyor musunuz?” sorusuna ise katılımcı gençlerin yüzde 60’ı “hayır” derken yüzde 40’ı da “evet” karşılığını verdi.

Gençlerin yüzde 91'i savunma sanayii projelerini yakından takip ediyor!

“İnsansız Hava Araçları ve Savunma Sanayi Projelerini takip ediyor musunuz ?” sorusuna gençlerin yüzde 91 gibi büyük çoğunluğu yakından takip ettiğini söylerken, yüzde 9’u takip etmediğini ifade etti.

“Ülke ve dünya gündemini en çok nereden takip ediyorsunuz?” sorusuna ise yüzde 21’i televizyon, yüzde 27’si haber siteleri, yüzde 52’si de sosyal medya cevaplarını verdi.

‘Üniversite sınavları olmalı mı’ sorusunda yüzde 74’ü “hayır” cevabını verirken, yüzde 26’sı da “evet” cevabını verdi.