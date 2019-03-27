0553 313 94 23

Gençlerin seçimi Turkcell oldu

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, Turkcell'i "Yılın En İyi Telekomünikasyon Şirketi" seçti- Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş:- "25. yılımızda 'Sen Yap Diye' sloganımızla gençlerimize, Türkiye'ye ilham kaynağı olmak ve bu ülkeye değer katmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz"

27 Mart 2019 Çarşamba 09:35
Gençlerin seçimi Turkcell oldu

İSTANBUL (AA) - Turkcell, Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin oylarıyla yılın en iyilerinin belirlendiği "Kristal Geyik Ödülleri" töreninden ödülle döndü.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü öğrenci temsilciler konseyi ve üniversitenin 7 öğrenci topluluğu tarafından gerçekleştirilen Hacettepe Üniversitesi 2. Kristal Geyik Ödülleri, düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Birçok dalda ödülün verildiği ve ünlü markaların da yer aldığı törende dijital operatör Turkcell, öğrenciler tarafından "Yılın En İyi Telekomünikasyon Şirketi" seçildi.


- "Onların gönlündeki yerimizi korumak en büyük hedefimiz"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlama Direktörü Ömer Barbaros Yiş, 25 yıldır Türkiye'ye daha fazla değer katmak için çalıştıklarını, müşterilerini daha iyi anlayarak onların ihtiyaçlarına uygun dijital çözümler geliştirmeye odaklandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Amacımız, günün 1440 dakikasında müşterilerimizin yanında olabilmek ve iyilik odaklı projelerimizle teknolojiyi iyilik için yararlı hale getirebilmek. Bunu yaparken ülkenin geleceği, yani gençlerimizin desteğini almak bizim için çok değerli. Gençlerin oyları ile belirlenen, Hacettepe Üniversitesi gibi değerli bir kurumdan aldığımız bu ödül, ülkemiz adına teknolojide yarattığımız bu katma değerin bir karşılığı olarak bizleri son derece mutlu etti. Onların gönlündeki yerimizi korumak en büyük hedefimiz. 25. yılımızda 'Sen Yap Diye' sloganımızla gençlerimize, Türkiye’ye ilham kaynağı olmak ve bu ülkeye değer katmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 09:35
  1. Hacettepe Üniversitesi
  2. Ödül
  3. telekominikasyon
  4. Turkcell

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Renault-Nissan-Mitsubishi bulut platformunu tanıttı
    1. Renault-Nissan-Mitsubishi bulut..
    2. Cedi'den Celtics potasına 15 sayı
    3. Balıkesir’de uyuşturucu operasyonu: 46..
    4. Türk Telekom’un olağan genel kurulu 2..
    5. Prof.Dr. Ali Erbaş öğrencilere seslendi
    6. PKK'nın tepe kadrosuna ağır darbe
    7. Dr. Aydoğan Arslan gençlerle maç yaptı
    8. "Geleceğin Meslekleri Eğitimi" ATÜ’de..
    9. Girişimcileri bürokrasiye boğmayacağız
    10. MHP'den Mansur Yavaş açıklaması: 3..
    11. Dikbayır: "Seçilecek adayları..
    12. Tahta kaşık ve şişeden kukla yaptılar
    13. Teröristbaşı Cemil Bayık'ın yardımcısı..
    14. Küçük darbukacı babasının yolunda
    15. GÜNCELLEME 2 - Kadıköy'de inşaat..
    16. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    17. Operasyonda Altun ağır yaralandı,..
    18. Turan açık açık söyledi: AK Parti'nin..
    19. Nüfus Müdürlüklerinde seçim mesaisi
    20. Toprağa gölümü silahlar bulundu
    21. Sektörün payını yüzde 15’e çıkaracak!..
    22. MİT ve TSK ortak operasyonunda PKK..
    23. Akdoğan: “Benzin istasyonlarındaki tüp..
    24. İstanbul Havalimanı'na taşınma..
    25. ASKİ’den Dünya Su Günü etkinliği
    26. PKK terör örgütü propagandası yapan..
    27. Mehmet Adil İkiz Ortaokulu’ndan..
    28. İki ülke birleşti! Teröre karşı ortak..
    29. 'Düğünümde, kınamda ne dağıtacağım'..
    30. Kadınlardan kitap için "sessiz" yürüyüş
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek
    Saadet ve BBP'li adaylar AK Parti lehine çekildi
    Saadet ve BBP'li adaylar AK Parti lehine çekildi
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Ülkesine çağrı yaptı: Türkiye için tam zamanı!
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    Başkan Erdoğan açıkça ilan etti! "Bundan sonra hiçbir ülke, hiçbir güç Türkiye'yi..."
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu
    İslam Merkezini bombalamaya hazırlanırken Müslüman oldu