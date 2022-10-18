Gençleri tevhidi bakışla yetiştirmeliyiz

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Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Sivrihisar İlçe Başkanlığı, gazetemiz yazarlarından Abdullah Yıldız’ı ağırladı.

Sivrihisar’ın AK Partili Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü’nün ev sahipliğinde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen programda, yazarımız Abdullah Yıldız, Sivrihisar Teknik ve Meslek Lisesi ile Nurbiye Gülerce Teknik Lisesi’nde bir seminer verdi. Yıldız, milli ve manevi değerlerle donanmış, aynı zamanda asrın getirdiği ilim ve sosyal beceriye de sahip gençlerin yetiştirilmesinin önemine işaret etti.

Gerek ülkemiz ve milletimiz gerekse İslam dünyasının geleceği için donanımlı, birikimli olduğu kadar milli ve manevi değerleri de önceleyen bir neslin yetiştirilmesinin önemli olduğunun altını çizen Yıldız, “Köklerimize yaslanarak bugüne ve geleceğe sözümüzü söyleyecek ve sorumluluğumuzun gereğini yapacağız” ifadelerini kullandı.

Gençlerin kendilerine örnek olarak Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Hz. Muhammed’i (s.a.v.) örnek almalarını isteyen Yıldız, “Bizler bu çağın Musaları, İsaları, İbrahimleri olmaya adayız. Rehberimiz, önderimiz, mürşidimiz, bize çok düşkün olan, bizi bizden daha çok seven, bize karşı çok merhametli ve müşfik olan, müjdeleyen, uyaran, peygamberler halkasının sonucusu Hz. Muhammed’dir. O en güzel örnek ve önderdir” ifadelerini kullandı. Yıldız, gençlerin namazlarını aksatmamalarını, örnek bir nesil olmak için tevhidi bir bakış açısıyla hareket etmelerini istedi.