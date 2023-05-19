Gençlere teşvik yağıyor

Hükümet tarafından gençlerin hem sosyal hayata hem eğitime hem de ekonomiye aktif olarak katılmaları için pek çok adım atıldı, atılıyor. Onların her alanda iddialı ve başarılı olmaları, ülkeyi daha da büyütmeleri adına 2002’den bu yana atılan adımlardan bir bölümü şöyle:

Her ilde üniversite var

Üniversiteye girişte uygulanan katsayı adaletsizliğine son verildi.

Her ilde üniversite kurulması sağlanarak yükseköğretim kurumu sayısı 208’e çıkarıldı.

2022’de uygulamaya alınan Seyahatsever Projesi’yle devlet yurtları yaz döneminde ücretsiz olarak gençlere açıldı.

Endeks farkı kaldırıldı

Öğrenim kredisi geri ödemelerinde endeks farkı kaldırıldı, 3 milyon öğrencinin toplam 27 milyar TL borcu silindi.

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Müracaat eden tüm gençlere yurt olanağı tanındı.

Üniversite öğrenim harçları kaldırıldı.

Yükseköğrenim gören gençlerin barınma, beslenme, burs ve kredi imkânları çok daha iyi seviyelere getirildi.

Beslenme yardımı

2002’de 450 bin olan krediden yararlanan genç adedi 1 milyon 439 bin 417’ye dayandı.

2002’de lisans öğrencilerine her ay verilen 45 TL burs bin 250 TL’ye yükseltildi.

Yüksek lisans öğrencilerine her ay verilen 90 TL burs 2 bin 500 TL’ye, doktora öğrencilerine verilen 135 TL burs 3 bin 750 TL’ye çekildi.

2002’de ayda 11 TL olan beslenme yardımı bin 800 TL’ye çıkarıldı.

610 yeni yurt inşa edildi. Yurt sayısı 190’dan 800’e, yatak kapasitesi ise 182 binden 850 bine ulaştırıldı.

Üniversiteli gençler için yerel yönetimlere yükseköğrenim yurdu yapabilme olanağı getirildi. Yurt inşaatları hızlandırıldı.

Öğrencilere mobilyaları, dayanıklı tüketim ürünleri içeren odalar gençlere tahsis edildi.

Yurtlar rahat ve konforlu

2002’de toplam yurt yatak kapasitesinin yüzde 83’ü ranzalı iken 2022’de bu oran yüzde 11 seviyesine indirildi.

Yurtlarda 24 saat hızlı, güvenli ve ücretsiz olarak internete erişim imkânı sunuldu. Gençler için sosyal ortamlar oluşturuldu.

Gençleri geleceğe hazırlamaya yönelik seminerler ve kurslar düzenlendi, düzenleniyor.

Gençlerin dünyayı yakından tanımaları için yürütülen çalışmalara ağırlık verildi. Yurt dışı eğitim ve değişim programlarından yararlanan öğrenci sayısı arttırıldı.

Hareketlilik programları yaygınlaştı

15-18 yaş grubunda bulunan gençlerin dernek kurabilmelerinin önü açıldı.

Gençlik merkezleri ve kamplarının yanı sıra hareketlilik programları yaygınlaştırıldı. 2002 yılında 9 olan gençlik merkezi sayısı 451’e çıkarıldı. Bu merkezlere 2002’de 5 bin 120 olan üye sayısı 2022’de 3 milyon 189 bine çıkarıldı.

Üniversitelerde ‘Genç Ofisler’ kuruldu. 2018’de faaliyete geçen ‘Genç Ofisler’ 2023 itibarıyla 359 noktada hizmet veriyor.

5 bini aşkın projeye destek

“Fikir Sizden Destek Bizden” anlayışıyla 2012-2023 döneminde ‘Bağımlılıkla Mücadele’, ‘Gönüllülük’, ‘Yenilikçi Fikir’, ‘Çevre’, ‘Kültür ve Sanat’, ‘Hayvanların Korunması’ gibi başlıklarda 5 bin 114 projeye 331 milyon TL mali destek sağlandı.

Genç istihdamı teşvik edildi. 18 yaşından büyük ve 29 yaşından küçük olanların sigorta primleri belirli oranlarda 5 yıl boyunca karşılandı.

İŞKUR tarafından verilen kurslara katılanlara harçlık ödendi, ödeniyor ayrıca Genel Sağlık Sigortası yapılıyor.

Genç girişimcilerin yolları açılıyor. KOSGEB tarafından yeni iş kuran gençlere hibe ve faizsiz kredi veriliyor.