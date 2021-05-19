Gençlere seslenirken kötü örnek oldu! Mustafa Sarıgül ölüme davetiye çıkardı
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, gençlere seslenirken kötü örnek oldu. İşte Sarıgül'ün o anları...
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün sosyal medya hesabından paylaştığı video tepki çekti.
Sarıgül, direksiyonuna geçtiği lüks aracında gençlere seslendi.
Otobanda son sürat giderken sürekli sağındaki kameraya bakıp konuşarak adeta tehlikeye çanak tutan Mustafa Sarıgül, gençlere seslenirken gençlere kötü örnek oldu.