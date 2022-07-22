Gençlere öyle bir algı çekti ki... Yavaş ol Profesör!
Gençlere doğruyu tavsiye edip örnek olması gereken Hukukçu Prof. Dr. Metin Günday, "Bugünkü aklımla bu ülkede hukuk fakültesine girmeyi tercih etmezdim, idare hukuku alanında asla uzmanlaşmazdım." diyerek genç hukukçu adaylarına olumsuzluk pompaladı.
Yeniakit.com.tr
Hukukçu Prof. Dr. Metin Günday, genç hukukçu adaylarını olumsuz etkileyecek bir algı operasyonuna imza attı.
Gençlerin önünü açıp ufuklarını genişleterek onlara doğruyu göstermesi gerekirken tam tersini yapan Prof. Günday, "Bugünkü aklımla bu ülkede hukuk fakültesine girmeyi tercih etmezdim." dedi.
'Doçent ve Profesör olmazdım'
Türk hukuk sistemini hedef alan Metin Günday, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, gençleri şu ifadelerle etkilemeye çalıştı:
18 yaşında iken bugünkü aklımla bu ülkede hukuk fakültesine girmeyi tercih etmezdim. Hadi tercih ettim ve mezun oldum, kamu hukuku (özellikle de İdare Hukuku) alanında asla uzmanlaşmaz, doçent ve profesör olmazdım.
Genç hukukçu adayları Metin Günday'ın paylaşımına şu tepkileri gösterdi: