0553 313 94 23

Gençlere kışın kayak, yazın golf öğretiyor

- Ardahan Gençlik ve Spor Müdürlüğünde görevli spor eğitmeni Hakan Fırıncı, yaz, kış demeden kentteki gençleri spora kazandırmak için sportif çalışmalar yürütüyor- Açtığı kurslarla kış mevsiminde geleceğin kayakçılarını yetiştiren Fırıncı, yaz mevsiminde de ilçe stadında kısıtlı imkanlara rağmen kursiyerlerine golf öğretiyor- Hakan Fırıncı:"Kısıtlı imkanlarla ve bir biri ile çok farklı alanlardaki spor ve oyunların eğitimini vermek tabii ki bizleri zorluyor. Bunlar severek yapıldı mı hiçbir zorluk hissedilmiyor"

11 Eylül 2019 Çarşamba 11:11
Gençlere kışın kayak, yazın golf öğretiyor


ARDAHAN (AA) - GÜNAY NUH - Ardahanlı spor eğitmeni Hakan Fırıncı, kışın kayak, yazın da golf kursları açarak gençleri sportif faaliyetlere yönlendiriyor.

Ardahan Gençlik ve Spor Müdürlüğünde görevli 42 yaşındaki spor eğitmeni Hakan Fırıncı, yaz, kış demeden kentteki gençleri spora kazandırmak için sportif çalışmalar yürütüyor.

Merkez bünyesinde açtığı kurslarla kış mevsiminde geleceğin kayakçılarını yetiştiren Fırıncı, yaz mevsiminde de ilçe stadında kısıtlı imkanlara rağmen kursiyerlerine golf öğretiyor.

Farklı alanlarda spor eğitmenliği yaparak gençlere sevdikleri sporu yapabilme imkanı sunan Fırıncı, buz pateni, okçuluk, kayak ve golf alanlarında bugüne kadar yüzlerce sporcu yetiştirdi.


- "Bu bizim vatandaşlık görevimiz"


Hakan Fırıncı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaz, kış demeden sporu yaşam tarzı haline getirdiğini ve zevkle bir çok alanda eğitmenlik yaptığını söyledi.

Başarı ve derece elde ettiğinde ise mutluluğuna mutluluk kattığını ifade eden Fırıncı, şöyle konuştu:

"Spor benim için bir yaşam tarzı oldu. Gençlere ve çocuklara spor yaptırmak çok güzel bir şey. Kısıtlı imkanlarla ve bir biri ile çok farklı alanlardaki spor ve oyunların eğitimini vermek tabii ki bizleri zorluyor. Bunlar severek yapıldı mı hiçbir zorluk hissedilmiyor. Farklı alanlarda eğitmenlik yapmak zor olsa da biz Ardahan'da bunları yapmayacağız anlamına gelmemeli. Yapmak zorundayız. Bu bizim vatandaşlık görevimiz."


- "Yüzlerce genç kayak öğrendi"


Fırıncı, eğittiği sporcuların katıldığı müsabakalarda derece elde ettiğini belirterek, kentteki idarecilerin kendilerine büyük destek verdiğini dile getirdi.

Ardahan'ın kış memleketi olduğunu ve kışı en sert geçen kentlerden biri olduğunu hatırlatan Fırıncı, "Kışın kayak kursu açtık ve yüzlerce öğrencimiz, gencimiz kayak öğrendi. Kayak üstünde durmasını öğrendi. Daha da önemlisi Hanak'ta atıl kayak tesisini faal hale getirdik." diye konuştu.

Yazın golfun yanı sıra, okçuluk, kışın ise kayak, buz pateni ve benzeri kurslar da verdiğini anlatan Fırıncı, tek amacının çocuklara faydalı olmak ve sevdikleri sporu yapmalarını sağlamak olduğunu sözlerine ekledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 11:11
  1. Ardahan
  2. eğitmen
  3. Hakan Fırıncı
  4. Kışın kayak
  5. yazın golf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    INERS’19 sona erdi
    1. INERS’19 sona erdi
    2. Belediyeden sokak hayvanları için..
    3. Mevsim geçişlerinde alerjik egzamaya..
    4. Jandarma ekipleri şüpheli araçta pala..
    5. İş kazalarında kan şekeri etkisi de..
    6. Aydın’da incir üreticisi şokta
    7. Diyarbakır annelerinin oturma eylemine..
    8. Çekirdekli kek | Özel reçetesiyle..
    9. Beyoğlu’nda okul çevrelerinde denetim
    10. Başkan Vahap Seçer’in koruma aracı..
    11. Japonya, kargo mekiğinin fırlatılışını..
    12. Ege'nin mavi sularından olimpiyatlara..
    13. Listeye bir çizik daha! Kırmızı..
    14. Konya’da apartmanda baca yangını..
    15. Şüpheli şahıslardan uyuşturucu çıktı:..
    16. Balıkçı esnafı satışlardan memnun değil
    17. Akçaova yolu bakımdan geçirildi
    18. Bitlis’te katliam gibi kaza: 8 ölü, 5..
    19. Tıbbi çaylar ve kokular atölyesi..
    20. Burak Çevik'e Londra'dan "Yeni..
    21. Çavuşoğlu NATO Genel Sekreteri..
    22. Köylü pazarı ilçe ekonomisine büyük..
    23. Mahkum kalp krizinden öldü
    24. Kosova’yı seçim heyecanı sardı
    25. Okul müdürünün odasından çıkanlar şoke..
    26. Bursaspor yönetiminden Başkan Erdem’e..
    27. Havadan ve karadan338sürücüye..
    28. MİT ve TSK’nin Kandil’deki ortak..
    29. Kapadokya’da güneşin görsel şöleni
    30. Aslanapa’da doğalgaz alt yapı..
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    İmamoğlu'na bir şok daha! Mahkeme "dur" dedi
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    Kabine toplantısı sonrası İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar!
    Kabine toplantısı sonrası İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar!