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Aktüel Gençlere kampüs harçlığı
Aktüel

Gençlere kampüs harçlığı

Üniversiteyi kazanan Bahçelievler’li her öğrenciye karşılıksız Bin 200 TL’lik katkı

Yeniakit Publisher
2021-10-06 17:30:00 -
Gençlere kampüs harçlığı

Bahçelievler Belediyesi, başarılı öğrencilerini ödüllendiriyor. ‘Başarı Sizden Katkı Bizden’ sloganıyla hizmete alınan proje ile ilçe sınırları içinde Üniversiteyi kazanan öğrencilere karşılıksız Bin 200 TL katkıda bulunulacak.

Çalışma ile Bahçelievler’de yaşayan gençlere destek olunması hedefleniyor. Bu kapsamda katkıdan yararlanmak isteyen öğrencilerin öncelikli olarak Bahçelievler’de ikamet ediyor olması gerekecek. Öğrenci ve velisinin ‘Sınav Tarihi Öncesinde’ ilçede ikamet ettiğini gösteren belgeyi ibraz etmesi istenecek.

Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Başarıyı ödüllendirmek ülkemizin geleceğine karşı sorumluluğumuzdur” dedi Öğrencilerin eğitimindeki başarılarının her şeyden önce geldiğini ifade eden Bahadır. ”Sadece eğitimde değil her alanda yanlarındayız. Gençlerimize Bahçelievler’de yaşamanın ayrıcalığını hissettirmeye çalışıyoruz. Projelerimizi onlara göre planlıyoruz, ilçemizi onlara göre şekillendiriyoruz. Genç kardeşlerimize güveniyoruz” dedi.

Katkıdan 2 ve 4 Yıllık ‘Örgün Eğitim’ kazanlar yararlanacak. Çalışma 2021 yılında Üniversiteyi ilk kez kazananları kapsıyor. Başvuru şartları arasında Türkiye sınırları içinde; Devlet, Özel veya Vakıf Üniversitelerinden herhangi birinde Ön Lisans veya Lisans programını kazanması gerekiyor.

Başvurular Bahçelievler Belediyesi’nin https://www.bahcelievler.istanbul/universite-sosyal-yardim-basvuru-formu/ adresinden Online olarak yapılabilecek. Başvuru tarihi 06.10.2021 Çarşamba günü (Bugün) başlayacak. Kayıt süresi 13.10.2021 tarihinde son bulacak.

Öğrencilerin başvuru için ÖSYM Yerleştirme Sonuç Belgesi, Okul Kayıt Belgesi ve Öğrenci Belgesi’ni Başvuru Formu’na eklemesi gerekiyor.

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