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Aktüel Gençlere iyi haber! Bakan Kasapoğlu duyurdu
Aktüel

Gençlere iyi haber! Bakan Kasapoğlu duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençleri sevindirecek bir açıklamada bulundu. Bakan, KYK yurtlarında konaklama süresinin 3 günden 5 güne uzatıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 22:38:00 -
Gençlere iyi haber! Bakan Kasapoğlu duyurdu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bir televizyon kanalına konuk oldu. Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı açıklamada gençlere güzel bir haber verdi.

Kasapoğlu, KYK yurtlarında konaklama süresinin 3 günden 5 güne uzatıldığını bildirdi.

Öte yandan Bakan Kasapoğlu, Seyahatsever projesinin eylül ayına kadar devam edeceğini açıkladı.

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