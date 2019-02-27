Gençlere esas sosyal desteği

Şevket Sabancı ve ailesinin sosyal yatırımlarını genişletmek isteğiyle kurduğu Esas Sosyal, Şevket Sabancı’nın adını daha etkin yaşatacak olan İlk Fırsat Programı’nı başlattı. Üniversiteden yeni mezun gençlere ilk iş fırsatlarını verecek programın Türkiye’deki eğitimli genç işsizliğinin çözümünde öncü olması hedefleniyor. Yapılacak yatırımda ana hareket noktası ise gençlerin araştırmaları, ortak projeleri ve ilk iş fırsatları olacak. Esas Sosyal Kurucular Kurulu Başkanı Emine Sabancı Kamışlı, Esas Sosyal’e; Sanko Holding, Akfen Holding, Fiba Group, Pegasus Hava Yolları, Volkswagen Doğuş Finans gibi farklı grupların desteklerini sunduğunu söyledi. İlk fırsata yapılan müracaat sayısı ise 13 bin 500’e ulaştı.