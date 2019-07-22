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Gençlerden kurulan Kömürspor kampa girdi

Maddi sıkıntılar ve transfer yasağı gibi bir çok sorunla boğuşan Zonguldak Kömürspor, 22 kişilik genç bir kamp kadrosu oluşturarak 1.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:32
Gençlerden kurulan Kömürspor kampa girdi

Maddi sıkıntılar ve transfer yasağı gibi bir çok sorunla boğuşan Zonguldak Kömürspor, 22 kişilik genç bir kamp kadrosu oluşturarak 1.etap kampı için 100.Yıl Bakacakkadı tesislerine gitti.


TFF 2.Lig Beyaz Grupta ki temsilcimiz Zonguldak Kömürspor ilk etap kamp çalışmaları için saat 14:30’da kendi tesislerinde toplanarak 100.Yıl Bakacakkadı tesislerine hareket etti.


Kırmızı Lacivertli ekibin kamp kadrosunda, A takım genç oyuncuları Kaptan Kaan Akgün, Egemen Yaylı, Cömert Kandemir, Sabri Ege Ömür ve altyapı oyuncuları Mutlu Kanyılmaz, Yağız Karaman, Yunus Kerem Güney, Emirhan Ortahisar, Selçuk Koçaklı, Serhat Koçaklı, Arda Aybars, Selim Gültepe yer aldı. Öte yandan kaleci Sinan Ören, Mustafa Söylemez, Melikhan Yılmaz Tezcan Gökmen ve yeni transfer Hakan Çevik kendi imkanlarıyla kampa dahil olacakları öğrenildi.


Maddi sıkıntılar nedeniyle zor günler geçiren Zonguldak Kömürspor’un genç bir kamp kadrosu kurduğu gözlerden kaçmadı. Zonguldak Kömürspor’un kamp kadrosuna gurbetçi ve Ereğli İlçesin’den de 6 7 futbolcu denenmeye alındı. Kırmızı Lacivertli ekibin 100.yıl Bakacakkadı da yapacağı ilk etap kampında denenecek olan oyuncular teknik direktör Serkan Afacan raporu doğrultusunda kalıp kalmayacağı belli olacak. Kırmızı Lacivertli ekip 100.yıl Bakacakkadı da yapacağı 10 günlük kampın ardından 2 gün oyuncuları izin verilecek. Ardından Zonguldak Kömürspor ikinci etap için kendi tesislerinde toplanarak Bolu’ya hareket edecek.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 17:32
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