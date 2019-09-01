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Gençlerden kum saati etkinliği

Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitim gören iki genç, kum sanatı ile yaptıklarıyla büyük beğeni topladı.

01 Eylül 2019 Pazar 13:17
Gençlerden kum saati etkinliği

Diyarbakır’da Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitim gören iki genç, kum sanatı ile yaptıklarıyla büyük beğeni topladı.


Düzenlediği etkinliklerle Diyarbakırlıların buluşma noktası haline gelen Ceylan Karavil Park AVM, bu kez kapılarını kum sanatı etkinliği yapan üniversite öğrencisi Onur Karadeniz ve Novruz Ahmadov’a açtı. Kum sanatı ustası Hukuk Fakültesi öğrencisi Novruz Ahmadov, kum sanatı yapımcısı olduğunu, yaklaşık 3 yıldır kum sanatı ile uğraştığını söyledi. Ahmadov, “1 yıl amatörce yaptım. 3 yıldır da profesyonel yapıyorum. Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuyorum. Buna bir hobi olarak başladım ama zaman geçtikçe amatörlükten profesyonelliğe doğru gidiyor. Yani her geçen gün üzerine bir şeyler daha ekliyorsun. Bugün de bu gösteriyi yapma amacımız, insanların kum sanatına ilgisini oluşturmak, Diyarbakır’daki insanları kum sanatıyla daha yakından tanıştırmak. Kum sanatını Diyarbakır’da yapan yok, hatta doğuda yapan yok. Genelde batıda, Ege tarafında sanatçılar daha çok. Diyarbakır’daki insanlar bununla tanışsın, denemek isteyen arkadaşlar olsa deniyoruz. Atölyemiz var, atölyemizde öğrenmek isteyen genç arkadaşlarımıza denettiriyoruz. Hatta burada özel isteğe göre isteyenler varsa onlara da yaptırıyoruz. Teşekkür ediyoruz, Ceylan AVM bize iki gün fırsatta verdi. Bizde onun sayesinde burada gösterimizi yapıyoruz. Aslında sanat öyle bir şey ki, sanat çizen insan uyuşturucuya bulaşmaz, kötü alışkanlıklara bulaşmaz, çevreyi kirletmez. Sanat insanın zekasını geliştirir, duygularını öne çıkarır. Aslında insanlar sanata meylederek çocuklarını genç yaşta çizimlere gönderirse, çocukların kötü alışkanlıklardan kurtarılmasında yardımcı olur. Kum aynı zamanda bir iltrason etkisi var, negatif enerjiyi alıyor. Siz kum sanatını denerseniz şimdi şahit olursunuz. İnsan yapınca rahatlıyor. Ne kadar stresli olsanız bile kum sanatını yapmaya başladığınız anda stresiniz gidiyor, bir rahatlama geliyor insana” dedi.


AVM’ye gelen vatandaşlar, kum sanatını merakla izleyip, cep telefonlarıyla görüntüledi.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 13:17
  1. sanat

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