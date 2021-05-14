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Aktüel Gençlerden bin yetime giysi! AK Parti’den “Bir tebessümleri yeter” kampanyası!
Aktüel

Gençlerden bin yetime giysi! AK Parti’den “Bir tebessümleri yeter” kampanyası!

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Ramazan ayında başlattığı “Bir Tebessümleri Yeter” kampanyası ile 1000 (bin) yetim çocuğun giysi ihtiyaçlarını karşıladı.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 18:22:00 -
Gençlerden bin yetime giysi! AK Parti’den “Bir tebessümleri yeter” kampanyası!

yeniakit.com.tr

“Bir Tebessümleri Yeter’’ sloganıyla yola çıkan AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı, Ramazan ayı programları çerçevesinde toplam 1000 (bin) yetim çocuğun; tişört, gömlek, pantolon, ayakkabı gibi giysi ihtiyaçlarını karşılayarak yüzlerinde tebessüm oluşmasına vesile oldu. Ankaralı bir hayırsever vatandaşın AK Gençlik Ankara ailesine kapılarını açtığı depoyu, teşkilat mensupları yetim çocuklar için yapılan kampanya ile giysiler ve oyuncaklarla donatarak farkındalık oluşturdular

AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Burak Yıldız, “Ramazan ayı faaliyetleri kapsamında yaptığımız birçok program içerisinde en çok önemsediğimiz faaliyetimiz olan ‘Bir Tebessümleri Yeter’ kampanyamız ile 1000 (bin) minik yetim kardeşimize ulaştık. Altındağ ilçemizde bir hayırsever vatandaşımız tarafından bizlere sunulan depoyu süsleyerek 750 kardeşimize ulaştık, sonrasında AK Gençlik Ankara teşkilatımıza gönül vermiş arkadaşlarımız ile bizzat evlerini ziyaret ederek 250 yetim kardeşimize ulaştık ve elbise ihtiyaçlarını karşıladık. Allah’ın izniyle toplamda bin yetim kardeşimize tebessüm olduk“ dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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