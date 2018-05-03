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Gençlerden Başbakan Yıldırım’a af teşekkürü

Öğrencilikle ilişiği kesilen 500 bini aşkın kişinin üniversite eğitimine devam etme müjdesi sevindirdi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 07:45
Gençlerden Başbakan Yıldırım’a af teşekkürü

Çeşitli sebeplerle üniversite eğitimini yarıda bırakan gençler her platformda öğrenci affı istediklerini dile getirirken; Başbakan Binali Yıldırım’ın verdiği öğrenci affı müjdesi gençleri sevince boğdu. Gençler, sosyal medya mecralarından Başbakan Yıldırım’a teşekkür mesajları yağdırdı. Twitter’da #Öğrenciaffıgeliyor hashtag’i açılırken dikkat çeken mesajlardan bazıları şöyle:

∂ “On binlerce gencin eğitimine katkıda bulundunuz. Allah sizden razı olsun”
∂ “Sağlık problemlerinden dolayı okulu bırakmıştım. Bu af sayesinde üniversiteme geri döneceğim.”
∂ “En güvendiğimiz anda Hızır gibi yetiştiler #Öğrenciaffıgeliyor inşallah"

TEK KRİTER TERÖR

Öte yandan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) aftan yaklaşık 500 bin öğrencinin yararlanacağını açıkladı. Öğrenci affı, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) ve Diş hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) öğrencilerini de kapsıyor. Ancak terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine veya Millî Güvenlik Kurulu tarafından devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olanlar bu düzenlemeden yararlanamayacak.

 


(Türkiye)
Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 07:45
  1. Başbakan

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