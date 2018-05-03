Gençlerden AK Parti’ye yoğun ilgi

OSMAN YİĞİT / ANKARA

Genç adaylar özellikle AK Parti’ye büyük rağbet gösteriyor. Bunlardan biri de Ankara 2. Bölge’den aday adayı olan Hatice Avşar... AK Parti Genel Merkezi’ndeki başvuru kabul birimine adaylık başvurusunda bulunan Avşar, 8 yaşında hafızlık eğitimini tamamlamış ve halen lise son sınıf öğrencisi bir genç. Eğitim hayatı takdir belgeleriyle dolu başarılı öğrenci Avşar, iyi derecede İngilizce ve Arapça biliyor.

Seçme seçilme yaşının 18’e indirilmesinin Türk gençliğine olan güvene işaret ettiğini belirten Avşar, “Yeni Türkiye’nin inşasında, yeni dünya düzeninin kurulmasında kenarda duran değil sahada olan, masada oturan Türkiye için gençlik olarak sorumluluk yüklenme adına yola çıkmış bulunmaktayım. Gençler olarak söyleyecek sözlerimiz, katacak değerlerimiz var. Gençlik sorunların farkında, çözümleri biliyor; sorumluluğunun bilincinde, vazifeyi yüklenmeye hazır” ifadelerini kullandı.