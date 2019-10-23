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Gençlerbirliği'nin Portekizli futbolcusu Candeias'tan Süper Lig yorumu

Gençlerbirliği'nin Portekizli futbolcusu Daniel Candeias, "Daha önce Alanyaspor'da oynadım. Türkiye ligini tanıyorum. Şu farkı görüyorum; Türkiye ligi gitgide daha da zorlaşıyor." dedi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 11:29
Gençlerbirliği'nin Portekizli futbolcusu Candeias'tan Süper Lig yorumu

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin Portekizli futbolcusu Daniel Candeias, "Türkiye ligi gitgide daha da zorlaşıyor." dedi.

Başkent temsilcisinin deplasmanda Antalyaspor'u 6-0 yenerek bu sezonki ilk galibiyetini aldığı maçta 3 gol atarak hat-trick yapan Candeias, AA muhabirine açıklamalarda buldundu.

Futbola Porto altyapısında başlayan ve kariyerinde Benfica ve Glasgow Rangers formalarını da giyen Candeias, Antalyaspor maçındaki iyi oyun ve galibiyetten dolayı tüm takım arkadaşlarını tebrik ederek, "Daha önceki maçlarda da iyi oynuyorduk ama bunu bir türlü skora yansıtamıyorduk. Her maçtan önce verdiğimiz demeçlerde, 'bu maçta bir değişim yapacağız' diyorduk. Ancak bunu başarma şansımız olmamıştı. Antalyaspor karşısında bunu farklı bir skorla başarmış olduk." ifadelerini kullandı.

Candeias, karşılaşmadan önce rahat bir galibiyet beklemediklerini dile getirerek, "Böyle bir sonuç beklemiyorduk. Antalyaspor maçının zor olacağını düşünüyorduk. Antalyaspor iyi oyunculardan kurulu, kaliteli bir ekip. Biz tüm maçlarımıza yoğun bir şekilde konsantre oluyoruz. Her karşılaşmaya 'bu maçı almalıyız' düşüncesiyle başlıyoruz. Bu maça da aynı motivasyonla başladık. Arkasından böyle bir sonuç kendiliğinden ortaya çıktı. Ama tabii ki bizim de sahaya yansıttığımız bir kalite var. Ortaya koyduğumuz bir oyun var." diye konuştu.

Performansıyla galibiyette önemli rol oynayan Portekizli orta saha oyuncusu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tabii ki 3 gol atıp 2 asist yapmış olmak beni mutlu ediyor ama bunu diğer arkadaşlarım olmasaydı başarmam mümkün değildi. Diğer arkadaşlarımı da tebrik etmek lazım. Hep birlikte çok iyi oynadık, iyi bir performans sergiledik. O performansın sonucunda alınmış bir galibiyet. Kariyerimde ilk kez hat-trick yaptım. Tabii ki beni çok mutlu eden bir durum. Fakat düşündüğüm şey tamamen bu değil, aynı zamanda takım arkadaşlarımın da başarılı olmasını istiyorum. Onlara asistler ve gollerle katkı sağlamak istiyorum. Takımın başarısı için mücadele etmeye devam ediyorum. Şimdiye kadar kendimizi nasıl hazırladıysak bundan sonraki maçlarda da aynı şekilde hazırlanmaya devam edeceğiz."

"Şans yanımızda değildi"

Candeias, bir an önce alt sıralardan kurtulmak istediklerinin altını çizerek, "Bugüne kadar hep aynı çalışmalarımızı sürdürmüştük. Antrenmanlarda aynı istek, arzuyla çalışmıştık. Maçlarda biraz şans yanımızda değildi. Son iki maçta sanırım motivasyonumuz daha fazla arttı. Daha fazla kenetlendik. Birlikte galibiyeti daha fazla istedik. Bu şekilde devam etmeliyiz. Takım halinde, birlik olarak hareket etmeyi maçlarda sürdürmemiz gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

Süper Lig'i değerlendiren Candeias, "Daha önce Alanyaspor'da (2016-2017 sezonu) oynadım. Türkiye ligini tanıyorum. Şu farkı görüyorum; Türkiye ligi gitgide daha da zorlaşıyor. Buraya her zaman iyi oyuncular gelmiştir. Şimdi gelen oyuncular daha fazla mücadeleci. Zaten ligde sıralamaya baktığımızda takımların puanları birbirine çok yakın. Ancak Gençlerbirliği'nin kalitesini değerlendirdiğim zaman çok kısa bir süre içerisinde yukarılara çıkacağımıza inanıyorum." şeklinde konuştu.

Denizlispor maçında da hedef galibiyet

Candeias, Süper Lig'in 9. haftasında Yukatel Denizlispor ile oynayacakları maçta da sahadan üç puanla ayrılmak istediklerini dile getirdi.

Denizlispor'un iyi bir ekip olduğunu belirten 31 yaşındaki oyuncu, "Yine kaliteli bir takıma karşı oynayacağız. Zor bir maç olacağını düşünüyoruz. Son maçımızı kazanmamızın verdiği güveni, evimizde oynayacağımız karşılaşmada sahaya yansıtmak istiyoruz. Tabii ki hedefimiz galibiyet." diyerek sözlerini tamamladı.

 

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Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 11:29
  1. Denizli
  2. Antalyaspor
  3. Daniel Candeias
  4. futbol
  5. Gençlerbirliği
  6. Süper Lig
  7. Anadolu Ajansı

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  • Adnan üstünAdnan üstün20 sa önce
    Yazıklar olsun koskoca chp yi bu adam yönetiyor

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