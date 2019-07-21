0553 313 94 23

Gençlerbirliği'nin Bolu kampı başladı

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan: "Süper Lig'de sürpriz takımlardan biri olacağız"

21 Temmuz 2019 Pazar 21:02
Gençlerbirliği'nin Bolu kampı başladı

BOLU (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap çalışmaları kapsamında Bolu'nun Gerede ilçesinde kampa girdi.

Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki 2019-2020 sezonu ilk etap hazırlıklarını geçtiğimiz günlerde tamamlayan Ankara ekibi, 2 günlük aranın ardından Anadolu Otoyolu'nun Cankurtaran Mevkinde bulunan bir otelde ikinci etap kampına başladı.

Antrenman öncesinde AA muhabirine bir değerlendirme yapan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan, Erzurum'daki birinci kamp etabının kendileri için çok iyi geçtiğini ifade etti.

İkinci kamp etabı için 10 gün Bolu'nun Gerede ilçesinde olacaklarını belirten Kaplan, "Burada oynayacağımız 2 hazırlık maçı var. Aramıza yeni gelen arkadaşlarımız olacak. Milli takımda olan arkadaşlarımız gelecek. Bu kampın bizim için daha farklı geçeceğini düşünüyoruz. Çünkü birinci etap daha farklı, ikinci etap daha farklıydı. Bu kampın sonunca sezona giriş yapacağız. Sonrasında Ankara'da Türkiye Spor Yazarları Turnuva'sında oynayacağız. Ondan sonra maç haftasını bekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaplan, takımda halen eksiklikler olduğunu kaydederek, "Bizim bir stoperimiz, bir kenar oyuncumuz gelecek. Belki bir orta saha oyuncumuz daha gelebilir. Ondan sonra tam takım olarak burada çalışmış olacağız. Zaten bizim hep söylediğimiz gibi altyapımızdan da aldığımız oyuncularla beraber kendi özümüze de dönerek yapacağımız işlerle iyi bir Gençlerbirliği yaratmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Bir yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükseldiklerini de anımsatan Kaplan, şunları söyledi:

"Biz daimi Süper Lig'de oynayan takımlardan bir tanesiydik. Belki bir düşüp hemen çıkmamız oldu. Bunların da futbolun içinde olan şeyler olduğunu düşünüyoruz. Süper Lig'de sürpriz takımlardan biri olacağız. Bize burada da her konuda destek olan bir başkanımız var. İyi bir ekip olacağız. Ligde ses getiren bir takım olacağız. Camiamızı ve taraftarımızı mutlu eden oyun oynayıp ligi en iyi şekilde bitirmek istiyoruz."


-Yeni sezon hazırlıkları


Ankara ekibi yeni sezon hazırlıkları kapsamında başladıkları ikinci etap kampın ilk gününde gerçekleşen antrenmana koşu ve ısınma hareketleri yaparak başladı.

Daha sonra core çalışması yapan Gençlerbirliği takımı yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanı dar alan çalışması ile tamamladı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Temmuz 2019 Pazar 21:02
  1. Bolu
  2. Gençlerbirliği
  3. Mustafa Kaplan
  4. SÜPERLİG

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    15. Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri
    1. 15. Gökbel Yaylası Yağlı Güreşleri
    2. Olay, Hoca'nın Mustafa Kemal'e yönelik..
    3. Tekne alabora oldu, 4 kişi kurtarıldı
    4. Antalya'da "Oto Drag" heyecanı
    5. Genç kızları vuran zanlı ile..
    6. İran, bir grup ajanın yakalandığını..
    7. Antalyaspor'un Bolu kampı başladı
    8. Aydın'da 5. Boğa Güreşleri Festivali
    9. Futbol: Hazırlık maçı
    10. "Suudi Arabistan, BAE ve Irak İran'ın..
    11. Otomobil alev alev yandı
    12. Edirne’deki trafik kazasında ölü..
    13. MKE Ankaragücü'nde sezon hazırlıkları
    14. Türkiye bu seçimi konuşuyor! Önce BBP..
    15. Başkan Erdoğan'dan taziye telefonu
    16. "Devrim Muhafızları İngilizlerin..
    17. Gökbel’de başpehlivan Ali Gürbüz oldu
    18. Gençlerbirliği'nin Bolu kampı başladı
    19. İstikbal Mobilya Kayserispor’dan kötü..
    20. Boyd yıldızlaştı! Beşiktaş rakibini..
    21. 2. Abdülhamid'in projesinde sona gelindi
    22. Edirne'de trafik kazası: 4 ölü, 2 yaralı
    23. Beşiktaş, Kocaelispor’u farklı geçti:..
    24. Bakü'de Avrupa Gençlik Olimpik Yaz..
    25. Ukrayna'daki erken genel seçimde..
    26. Yeni parti için temaslar sürüyor!..
    27. Bakan Soylu, güvenlik toplantısına..
    28. Kocatepe gemisi 45 yıl sonra Kıbrıs’ta..
    29. Herkes domates sanmıştı, bakın ne çıktı
    30. Fenerbahçe'nin Avusturya kampı
    Mehmet Özkaseki bu söylemi ilk kez kullandı: Hitler’in taktiğiyle bazı yerlerde işbaşına geldiler
    Mehmet Özkaseki bu söylemi ilk kez kullandı: Hitler’in taktiğiyle bazı yerlerde işbaşına geldiler
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını kaldırdılar
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    Sarımsakla sütü aynı anda tüketirseniz...
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    1002 TL trafik cezası yiyen vatandaştan ilginç savunma: Böyle gitsek arkadan korna çalarlar
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!
    ‘Hergele’ Ahmet Hakan reformistleri savundu, ehl-i sünnet hocaları hedef gösterdi!

    Günün Karikatürü

    21 Temmuz 2019
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Kriz patlak verdi... İstifa depremi
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci
    Dünden bugüne! Dini sadece vicdan konusu haline getirme süreci