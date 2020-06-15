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Spor

Gençlerbirliği'nden Muslera için "geçmiş olsun" mesajı

Yeniakit Publisher
2020-06-15 11:21:52 -
Gençlerbirliği'nden Muslera için "geçmiş olsun" mesajı

ANKARA (AA) - Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ile oynanan maçta sakatlanan Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Başkent temsilcisinin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, "Çaykur Rizespor maçında yaşadığı sakatlık sonrası sağ ayak tibia ve fibula kemiklerinde kırık tespit edilen Fernando Muslera'ya ve Galatasaray camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, Muslera'ya acil şifalar diliyoruz." denildi.

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